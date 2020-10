14.10.2020 12:57 Uhr

Dieter Bohlen verkündet: „DSDS“-Jury macht zu dritt weiter

Michael Wendlers Platz bei "DSDS" bleibt unbesetzt: Dieter Bohlen verkündet, dass die Jury der Castingshow zu dritt weitermacht.

Nach dem überraschenden Aus von Michael Wendler (48) bleibt dessen Platz in der „DSDS“-Jury unbesetzt. Dieter Bohlen (66), Maite Kelly (40) und Mike Singer (20) sitzen während der Show zu dritt am Jury-Pult. Auf Instagram erklärte Bohlen: „Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir machen zu dritt weiter.“ Die Harmonie unter den Juroren sei perfekt: „Was bringt es, wenn jetzt irgendein Neuer von draußen reinkommt? Der kennt die Kandidaten nicht.“

Quelle: instagram.com

Bohlen nicht traurig über Wendler-Abgang

Nachdem Michael Wendler in der vergangenen Woche seinen „DSDS“-Ausstieg bekannt gab, meldete sich der Pop-Titan ebenfalls schon in einem kurzen Video bei Instagram zu Wort. Von Bedauern keine Spur. Der „böse, böse Wendler“ sei nun weg, sagte Bohlen und zitiert nach eigener Angabe die Worte seiner Mutter: „Die größten Probleme erledigen sich oft von selber.“

Michael Wendler hatte zuvor bekanntgeben: „Ich werde mit sofortiger Wirkung an der Teilnahme der ‚DSDS‘-Show als Juror ausscheiden.“ Es sei eine Entscheidung, die er selbst getroffen habe. Anschließend verbreitete der Sänger Verschwörungstheorien zur Corona-Krise.

