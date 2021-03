Dieter Bohlens Ex Estefania: So genießt sie ihr Familienleben auf Mallorca

30.03.2021 22:00 Uhr

Dieter Bohlens Ex-Partnerin Estefania lebt mit ihrer Familie auf der Sonneninsel Mallorca und teilt immer wieder Schnapschüsse von ihrem hammer Body und dem Inselleben auf ihrem Instagram-Account. Fernweh ist da besonders während der Pandemie vorprogrammiert!

Mit dem gemeinsamen Sohn Maurice Cassian (15), seinen beiden Halbgeschwistern und ihrem Partner lebt Estefania Heidemanns (41), die Ex von Poptitan und Ex-DSDS-Oberjuror Dieter Bohlen, mittlerweile auf Mallorca. In ihren Instagram-Posts teilt die ehemalige Tänzerin gerne Eindrücke aus ihrem Familienleben – was mehr an einen Traumurlaub erinnert.

Ihr Körper kann sich sehen lassen

Erst kürzlich hat Estefania ihren Followern wieder einmal bewiesen, wie hot sie mit ihren 41 Jahren noch ist. In knappem Bikini neben einen Surfbrett am Strand zeigt sie ihre Top-Figur. Das sehen auch ihre Fans so! „Wow! Mein Vorbild Body!!“, schreibt eine Followerin begeistert unter das Foto, gefolgt von applaudierenden Emojis.

Bilderbuch-Familie in Bilderbuch-Kulisse

Dass Estefania eine stolze Mutter ist, zeigt sie auch auf Social Media immer wieder. Schnappschüsse ihrer Kinder sowie gemeinsame Mutter-Tochter-Fotos finden sich zu genüge auf dem Profil der gebürtigen Paraguayerin.

Ob am Strand in Badesachen oder in einer sommerlichen Finca mit Sonnenhut – bei diesen schönen Bildern in traumhaften Locations bekommt man doch glatt Sommer-Feeling!

Estefanias Leben scheint wie ein Dauerurlaub

Mit ihren perfekten Fotos erhält die Bohlen Ex jedoch nicht nur begeisterte Kommentare. So manch ein Fan der 41-Jährigen merkt an, dass leider nicht jeder das nötige Kleingeld für einen solchen Lebensstil hat. Doch die dreifache Mutter ist auch nicht untätig.

Die talentierte Beauty arbeitet nämlich im Bereich der Inneneinrichtung. Estefania ist außerdem in mehr als 40 Musikvideos als Tänzerin zu sehen und hat unter anderem im bekannten „Türlich, Türlich“-Musikvideo des Hamburgers Das Bo ihre Hüften geschwungen.

Mit den Fotos begeistert sie nicht nur ihre Fans

Neben ihren über 19.000 Instagram-Fans ist auch die befreundete Lilly Becker begeistert von der hinreißenden Promi-Dame. Immer wieder zeigt sie ihre Unterstützung in den Kommentaren unter Estefanias Fotos. „Ohne Worte“, kommentiert sie mit etlichen Flammen-Emojis unter ein Foto vom Reitausflug der Tänzerin am Strand.

Auch Estefanias jetziger Ehemann ist übrigens kein Unbekannter: Seit 2013 ist sie mit dem Fernsehproduzenten Markus Heidemanns verheiratet, der u.a. die Talkshow „Markus Lanz“ verantwortet.

Einmal Urlaubs-Feeling zum Mitnehmen, bitte!

Gerade während der Pandemie, wo viele Menschen auf ihren Urlaub verzichten müssen, ist „Wohnen, wo andere Urlaub machen“ besonders attraktiv. Da schafft es die heiße Tänzerin jedes Mal aufs Neue, ihren Follower durch ihre sommerlichen Fotos ein Stückchen Urlaubsstimmung mitzugeben. Vielleicht erreichen ein paar der mallorquinischen Sonnenstrahlen ja auch schon bald Deutschland!

(SR)