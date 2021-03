Dieter Bohlens vorzeitiges DSDS-Aus: Das sagt Mike Singer dazu

25.03.2021 17:22 Uhr

Eine Schock-Nachricht bei DSDS jagt die nächste! Nachdem bekannt wurde, dass Dieter Bohlen für weitere Staffeln nicht weiter als Juror eingeplant ist, wurde jetzt bekannt, dass er in den kommenden zwei Live-Shows bereits schon nicht mehr dabei sein wird.

Die Gründe sind laut RTL ganz simpel: Krankheitsbedingt setzt Dieter Bohlen im Halb- und dann auch im Finale bei DSDS als Juror aus. Die Jury besteht somit nur aus Maite Kelly und Mike Singer.

„Maite und Mike haben guten Job gemacht“

RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm zu Bohlens Fehlen: „Wir bedauern Dieters krankheitsbedingte Absage sehr und wünschen ihm alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Final-Teilnehmer müssen jetzt ohne Dieters Begleitung um den Sieg singen. Dafür sind sie bestens vorbereitet. Maite und Mike haben bislang einen sehr guten Job gemacht und werden auch die Live-Shows allein stemmen.“

Für Fans von Dieter Bohlen und DSDS natürlich ein großer Schock! Schließlich wären die beiden Live-Shows die letzte Chance gewesen, den Juror und Produzenten in seiner Paraderolle zu sehen.

Das sagt Mike Singer

Nach 18 Jahren ist es das erste Mal, dass Bohlen nicht dabei sein wird – das gab es zuvor noch nie. Mike Singer äußerte sich jetzt erstmals nach dieser Nachricht und erklärt gegenüber RTL:

„Ich finde es sehr schade, dass Dieter die letzten beiden Shows nicht dabei sein kann. Ich wünsche ihm von ganzem Herzen gute Besserung. Sehr gerne hätte ich die Staffel mit ihm gemeinsam beendet. Er ist für mich eine Legende und das wird sich auch nach DSDS nicht ändern.“

Und weiter: „Ich bin mir dennoch sicher, dass ich mit Maite gemeinsam die Show rocken werde – das sind wir den Kandidaten und den Zuschauer schuldig.“

Ob es einen dritten Juror für die Live-Shows geben wird ist noch nicht klar. Momentan wird schon gerätselt, wer für diesen Posten in Frage kommen könnte. Das Urteil der Jury spielt in den Live-Shows jedoch keine Rolle mehr, denn die Zuschauer rufen für ihren Liebling an und entscheiden darüber, wer ins Finale einzieht und wer nicht.

Das sind die 9 Kandidaten

Für die neun verbliebenen Kandidaten muss die Show trotzdem weitergehen. Denn alle hoffen natürlich, dass sie am Ende als Superstar die Show verlassen dürfen.

Diese neun Kandidaten sind noch dabei:

Karl Jeroboan, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum

Starian McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen

Pia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus Remscheid

Daniel „Ludi“ Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln

Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal

Daniele Puccia, 19, Schüler aus Wuppertal

Jan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus Garthe

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach

(TT)