02.09.2020 19:59 Uhr

Dieter Hallervorden hat zum 85. noch große Pläne

Corona hat ihn ausgebremst. Aber jetzt will der Schauspieler und Theaterbetreiber Dieter Hallervorden durchstarten.

Kabarettist Dieter Hallervorden (84) hat trotz Corona-Pandemie große Pläne für sein Theater. Er wolle nicht lange darüber reden, wie schwer die Zeiten seien, sagte er am Montag im Berliner Schlosspark Theater.

Unterstützung aus eigener Kasse

Viele sagten ihm, dass er am billigsten davonkomme, wenn er das Theater geschlossen lasse. „Aber das genau ist ja nun nicht meine Philosophie.“ „Ich glaube, dass das Erhalten von Kultur für ein Volk von großer Bedeutung ist“, sagte Hallervorden. Sein Theater spielt nach langer Pause wieder, allerdings werden deutlich weniger Plätze besetzt, um Abstand zu halten. Notfalls will Hallervorden aus eigener Kasse unterstützen. „Wir werden dieses Theater nicht untergehen lassen.“

Auch interessant:

Hallervorden feiert seinen 85. Geburtstag

Hallervorden will auch an seinem Geburtstag auf der Bühne stehen. Am Samstag (05. September) wird er 85 Jahre alt. Dann spielt er im neuen Stück „Gottes Lebenslauf“ mit. Bekannt ist der Kabarettist zum Beispiel für „Nonstop Nonsens“ aus den 1970ern, aber auch für dramatische Filme wie „Honig im Kopf“ und „Sein letztes Rennen“.

Theaterteam wird regelmässig getestet

Das Theaterteam soll nun regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Damit müssten auf der Bühne keine Abstandsregeln eingehalten werden, sagte Hallervorden. Das habe sich bei seinen Filmarbeiten sehr bewährt. Zum Geburtstag hat er übrigens einen Wunsch: Er will für geraume Zeit keine Interviews geben.

Dieter Hallervorden: Seine 10 bekanntesten Kinofilme

1981: Ach du lieber Harry

1984: Didi – Der Doppelgänger

1985: Didi und die Rache der Enterbten

1986: Didi auf vollen Touren

1992: Alles Lüge

2008: 1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde

2014: Honig im Kopf

2016: Ostfriesisch für Anfänger

2017: Rock My Heart – Mein wildes Herz

2019: Benjamin Blümchen

© dpa-infocom, dpa:200831-99-375720/3