08.10.2020 11:02 Uhr

Dieter Thoma verabschiedet sich als ARD-Skisprung-Experte

Nach seiner erfolgreichen Skisprungkarriere machte sich Dieter Thoma als ARD-Experte einen Namen. Jetzt hat er seinen Rücktritt erklärt.

Nach mehr als zehn Jahren verabschiedet sich Dieter Thoma (50) als ARD-Skisprung-Experte. „Seinen Rücktritt bedauern wir sehr. Seine Fachkenntnis, seine Erfahrung und seine Kompetenz zeichneten ihn bei seiner Tätigkeit auf dem Bildschirm aus“, erklärt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einem Statement. Insbesondere wegen seiner „sympathischen und offenen Art“ sei es für die ARD Jahr für Jahr eine große Freude gewesen, mit Thoma bei den Skisprung-Wettbewerben im Ersten zusammenzuarbeiten. Laut Balkausky will sich Thoma „noch einmal anderen Dingen widmen.“

Der in Hinterzarten geborene Dieter Thoma begann bereits mit sechs Jahren mit den ersten Sprungversuchen. Im Alter von nur 19 Jahren gewann er seinen ersten Weltcup. In seiner Sportart wurde er Olympiasieger, Weltmeister und gewann 1990 die prestigeträchtige Vierschanzentournee. Am Silvesterabend 1999/2000 beendete er seine Profikarriere. Als Experte war er zunächst bei RTL neben Günther Jauch (64) zu sehen, seit 2007 war er dann für die ARD tätig.

(jom/spot)