Nach Sieg der 3x3-Frauen Dirk Nowitzki feuert deutsche Basketball-Männer in Paris an

Dirk Nowitzki freut sich über den Viertelfinalsieg der deutschen Herren-Basketballmannschaft. (ncz/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 14:42 Uhr

Die deutschen Basketballerinnen und Basketballer sind bei den Olympischen Spielen in Paris auf dem Siegeszug. Basketballlegende Dirk Nowitzki ist als Glücksbringer mit dabei.

Die deutschen Basketballerinnen und Basketballer gehören bei den Olympischen Spielen in Paris zu den Favoriten – und in der 3×3-Variante sogar schon zu den Gewinnerinnen. Kein Wunder, schließlich haben sie einen ganz besonderen Glücksbringer: Beim sensationellen Gold-Coup der deutschen 3×3-Basketballerinnen am Montagabend (5. August) war Basketballlegende Dirk Nowitzki (46) im Publikum mit von der Partie und posierte anschließend mit den Spielerinnen. Und am heutigen Mittwochvormittag (6. Juli) drückte der frühere NBA-Spieler den Basketball-Männern die Daumen – ebenfalls erfolgreich.

DBB-Herren stehen im Olympia-Halbfinale

Im Viertelfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft um Fahnenträger Dennis Schröder (30) gegen die Griechen mit Superstar Giannis Antetokounmpo (29) saß Nowitzki in der Pariser Bercy Arena courtside. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert (65) gewann mit 76:63 und steht damit im Halbfinale noch einen Sieg von der Medaille entfernt. Nowitzki zeigte sich nach dem Sieg jubelnd mit in die Luft gestreckten Fäusten.

Für die deutsche Nationalmannschaft ist es das erste olympische Halbfinale in ihrer Geschichte. In der Runde der letzten Vier trifft das DBB-Team am Donnerstag (8. August) auf den Sieger der Partie Frankreich gegen Kanada. Es könnte nach Bronze bei der Heim-EM 2022 und Gold bei der WM 2023 das dritte Edelmetall in drei Jahren sein. Das Finale der Herren findet am Samstagabend (10. August) um 21:30 Uhr statt, das Spiel um Bronze am Vormittag um 11:00 Uhr.

Basketballerinnen kämpfen im Viertelfinale gegen Frankreich

Auch die deutschen Basketballerinnen haben noch Chancen auf eine olympische Medaille: Am Donnerstag (7. August) trifft die Mannschaft im Viertelfinale auf die Gastgeberinnen aus Frankreich. Das Spiel um Gold der Frauen ist einer der letzten Wettkämpfe der Olympischen Spiele – am Sonntagnachmittag (11. August) um 15:30 Uhr.