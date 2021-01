19.01.2021 20:15 Uhr

Disney ganz oben: Die beliebtesten Filme fürs Heimkino 2020

2020 war mit kleinen Ausnahmen Heimkino-Jahr. Diese Filme wurden in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten als DVD und Blu-ray gekauft.

Die Corona-Pandemie zwingt Filmfans mit wenigen Ausnahmen seit nun fast einem Jahr dazu, auf neues Futter im Kino zu verzichten. Wer kein Abo für einen der einschlägigen Streamingdienste hat, griff auch im Jahr 2020 auf DVD und Blu-ray zurück. GfK Entertainment hat nun ermittelt, welche Streifen in den vergangenen zwölf Monaten am häufigsten auf physischen Datenträgern erstanden wurden. Ganz oben darf sich in dieser Statistik Filmstudio Disney rühmen.

Kein Film verkaufte sich 2020 so häufig auf DVD wie „Die Eiskönigin 2“. Und auch auf dem zweiten Rang landete eine Disney-Produktion, der abschließende Teil der neuesten „Star Wars“-Trilogie namens „Der Aufstieg Skywalkers“. Platz drei schnappte sich mit „Das perfekte Geheimnis“ ein deutscher Film, dahinter landete „Jumanji: The Next Level“. Auf Platz fünf schaffte es ein wahrer Dauerbrenner für Alt und Jung: Die große „Harry Potter Complete Collection“, die alle Teile von eins bis sieben enthält.

Etwas überraschend gestaltet sich die Top 5 bei den Blu-rays anders. Hier schafften es „Der Aufstieg Skywalkers“ und „Die Eiskönigin 2“ auf den zweiten und dritten Rang, die beklemmende Comicverfilmung „Joker“ ergatterte Platz eins. Komplettiert wird die Blu-ray-Liste von „Rambo: Last Blood“ und „ES: Kapitel 2“.

(stk/spot)