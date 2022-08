Diese Highlights kommen „Herr der Ringe“ bis „House of the Dragon“: Die Mega-Serien im Sommer Der „Game of Thrones“-Ableger „House of the Dragon“, die „Herr der Ringe“-Serie von Amazon oder der „Star Wars“-Ableger „Andor“: Serien-Fans können sich im Sommer 2022 auf viele Highlights freuen.