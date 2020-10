22.10.2020 09:05 Uhr

Disney-Legende Marge Champion ist gestorben

Sie war eine offiziell ernannte Disney-Legende. Nun ist US-Tanz-Star Marge Champion im Alter von 101 Jahren in Los Angeles gestorben.

US-Star Marge Champion (1919-2020) war eine der führenden Tänzerinnen und Choreographinnen von Hollywood in den 1940er und 1950er Jahren und diente als Modell für Disneys Animationsfilm „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (1937). Nun ist sie im Alter von 101 Jahren am Mittwoch in Los Angeles gestorben. Das bestätigte der New Yorker Star-Tanzlehrer Pierre Dulaine (76) dem „The Hollywood Reporter“.

1975 wurde sie mit einem Emmy Award in der Kategorie Outstanding Achievement in Choreography für „Queen of the Stardust Ballroom“ ausgezeichnet. 2007 wurde sie offiziell zur „Disney Legend“ ernannt. Seit 2009 gibt es einen ihr gewidmeten Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood. Im Jahr 2009 wurde sie in die National Museum of Dance and Hall of Fame aufgenommen. Und 2013 erhielt sie den Douglas Watt Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk bei den Fred and Adele Astaire Awards. Als Darstellerin war sie zuletzt in „Fame – Der Weg zum Ruhm“ (1982) zu sehen.

Eine Künstlerfamilie

Am 2. September hatte Marjorie Celeste Belcher, wie Marge Champion gebürtig hieß, noch ihren 101. Geburtstag gefeiert. Die Künstlerin war dreimal verheiratet. Ihr dritter und letzter Ehemann war der Regisseur Boris Sagal (1923-1981), den sie 1977 heiratete. Er starb 1981 nach einem Setunfall bei der Produktion der ABC-Miniserie „World War III“. Ihren Nachnamen hatte sie von ihrem zweiten Ehemann, US-Star Gower Champion (1919-1980). Sie waren von 1947 bis 1973 verheiratet.

Marge Champion hinterlässt zwei Söhne, darunter Produzent und Regisseur Gregg Champion (63, „Die glorreichen Sieben“) und eine Stieftochter, die Schauspielerin Katey Sagal (66, „Eine schrecklich nette Familie“).

(ili/spot)