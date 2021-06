Disney-Serie „Loki“ startet: Endlich wieder so eine Art Weltpremiere!

09.06.2021 13:30 Uhr

"Loki"-Fan-Events rund um den Globus gaben am Dienstagabend den Startschuss für die ab heute abrufbare neue Marvel-Serie "Loki".

Gestern Abend feierten die Fans in Los Angeles, London, Paris, Mexico City, Sao Paulo, den Niederlanden, in Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland den Start von „Loki“ mit großen Events und der Möglichkeit, einen ersten Blick auf die neueste Serie der Marvel Studios zu werfen.

Premierenshow in renommierter Kunstgalerie

Das Event in London fand in der Tate Gallery of Modern Art statt – hier überraschten Tom Hiddleston und Sophia Di Martino persönlich die Fans, die in großer Zahl in Kostümen zur Veranstaltung gekommen waren und gerade die erste Folge der Serie gesehen hatten. Auch in Los Angeles kamen die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer in den Genuss eines Live-Besuchs von Kevin Feige und Owen Wilson.

Darum geht’s in „L0ki“

In der Marvel Studios‘ Serie „Loki“, die nach den Ereignissen von „Avengers: Endgame“ spielt, tritt der Gott des Schabernacks aus dem Schatten seines Bruders hervor. Tom Hiddleston kehrt in der Rolle des Titelhelden zurück, an seiner Seite sind Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku und Richard E. Grant zu sehen. Regie führt Kate Herron, Hauptautor ist Michael Waldron.

„Loki“ startet heute auf Disney+.

