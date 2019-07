„Disney“-Star Cameron Boyce (†20) litt an Epilepsie?

Dienstag, 9. Juli 2019 11:12 Uhr

Am Sonntag wurde bekannt, dass „Disney“-Star Cameron Boyce mit gerade einmal 20 Jahren verstorben sei. Das ließ seine Familie über einen Sprecher bekannt geben. In dem Statement hieß es, dass Cameron aufgrund eines „fortwährenden, medizinischen Problems“ gestorben sei.

In dem Statement des Sprechers gegenübe „ABC News“ hieß es: „Mit äußerst schwerem Herzen müssen wir an diesem Morgen bekanntgeben, dass wir Cameron verloren haben.“ Es hieß, dass Cameron Boyce im Schlaf, in der Nacht auf Sonntag gestorben sein soll.

Sein Vater meldet sich

Nun berichtet die Seite „TMZ“, dass Boyce seit seiner Geburt an Epilepsie gelitten haben soll. Bei diese Krankheit leiden Betroffene an krampfartigen Anfällen, die mal mehr, mal weniger schlimm ausfallen können. Halten die krampfartigen Anfälle jedoch über mehrere Minuten an, kann es für die Betroffenen sehr gefährlich werden. Epilepsien sind neurologische Erkrankungen mit einem äußerst vielfältigen Erscheinungsbild.

Quelle: instagram.com

Nur wenige Tage nach seinem Tod, meldet sich Camerons Vater Victor Boyce via Twitter zu Wort und bedankt sich für die Anteilnahme, er schreibt: „Ich bin überwältigt von der Liebe und Unterstützung, die unsere Familie erhalten hat. Es hilft, den Schmerz dieses Albtraums zu lindern, aus dem ich einfach nicht erwache. Ich kann euch nicht genug dafür danken.“

Cameron Boyce war aus den Filmen „Kindsköpfe“ und der Fortsetzung bekannt. Danach spielte er in „Descendants“ und „Descendants 2“ mit.