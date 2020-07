Freitag, 24. Juli 2020 09:31 Uhr

Disney verschiebt „Mulan“, „Avatar 2“ und „Star Wars“

Die Corona-Pandemie nimmt weiter Einfluss auf die Filmbranche. Disney hat die Kinostarts einiger Blockbuster (erneut) verschoben.

Disney reagiert ein weiteres Mal auf die Coronavirus-Pandemie. Die Live-Action-Version des Zeichentrick-Klassikers „Mulan“ ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. „Die letzten Monate haben gezeigt, dass nichts in Stein gemeißelt werden kann, wenn es darum geht, während dieser globalen Gesundheitskrise Filme zu veröffentlichen“, zitieren US-Medien übereinstimmend einen Disney-Sprecher.

Eigentlich war März-Start geplant

„Heute bedeutet das, unsere Startpläne für ‚Mulan‘ zu pausieren, um abzuschätzen, wie wir diesen Film am effektivsten zum Publikum auf der ganzen Welt bringen können.“

„Mulan“ sollte ursprünglich im März erscheinen. Aufgrund der Corona-Krise war der Film in den Sommer verlegt worden, zuletzt auf August. Ein neuer Starttermin ist noch nicht kommuniziert worden. Auch andere Disney-Blockbuster werden später als geplant in die Kinos kommen.

„Niemand könnte enttäuschter darüber sein“

So hat Regisseur James Cameron (65, „Titanic“) in einem Statement mitgeteilt, dass das erste Sequel zu „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009) doch nicht im Dezember 2021 veröffentlicht werden kann. Die Dreharbeiten würden in Neuseeland derzeit zwar stattfinden, durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den USA läge aber die Produktion in Los Angeles auf Eis. Dort wird die Computertechnik für den Film geregelt. „Niemand könnte enttäuschter darüber sein als ich“, so Cameron.

Diese Verzögerung hat Auswirkungen auf alle noch folgenden „Avatar“-Teile. Laut Disney ist „Avatar 2“ nun für Dezember 2022 angesetzt, „Avatar 3“ für Dezember 2024, „Avatar 4“ für Dezember 2026 und „Avatar 5“ für Dezember 2028.

Auch „Star Wars“-Fans müssen sich in Geduld üben. Die noch namenlose neue Trilogie hat ebenfalls neue Starttermine bekommen. Die drei Teile sollen nun im Dezember 2023, im Dezember 2025 und im Dezember 2027 erscheinen.

(cam/spot)