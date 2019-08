Dita Von Teese gibt Stripperkurse für 900 Euro

Dita Von Teese bietet ihren Fans ein „Wochenende voller Glamour“. Die 46-jährige Burlesque-Tänzerin ist bekannt für ihren makellosen Retro-Stil und hat nun beschlossen, auch ihren Fans die Möglichkeit zu geben, diesen Look zu kopieren.

Dafür wird die Amerikanerin in Los Angeles ein Wochenende voll mit Workshops rund um die Themen Schönheit und Tanz veranstalten, in denen sie ihren Fans zeigt, wie sie ihren Look nachahmen können. Natürlich werden ihre Kursteilnehmer auch einen Einblick bekommen, sich wie die berühmte Tänzerin zu bewegen. Besonders wichtig war es dem Model, mit ihren Anhängern zu interagieren.

Gegenüber ‚WWD‘ sprach sie über ihre Idee: „Während meiner Karriere werde ich immer gefragt, ob ich Striptease-Unterricht geben möchte. Ich werde gefragt, ob ich Make-up-Tutorials mache, da ich meine Haare und mein Make-up selbst mache, aber ich wollte nicht nur Videos in die Welt rausbringen… Ich wollte etwas Persönliches machen, wo ich mit Menschen in Verbindung treten und zeigen kann, was ich tue, auch Fehler und alles und wie ich sie behebe.“

Das kosten die Kurse

Von Teese fügte hinzu: „Glamour ist eine spezielle Sache, die schwer zu definieren ist. Sie umfasst, worum es in meiner ganzen Welt geht. Es geht darum, einen künstlerischen Reiz zu schaffen, den jeder erreichen kann, wenn er will.“

Quelle: instagram.com

Der erste Tag des Workshops wird sich auf Schönheit und Haare konzentrieren und umgerechnet zwischen 135 und 630 Euro kosten, während sich der zweite Tag auf „Striptease- und Bewegungskurse“ konzentriert und zwischen 135 und 900 Euro kosten wird.

„Meine Absicht ist es, diese Idee aufzugreifen und mit ihr zu reisen und sie für mehr Menschen und ein größeres Publikum und zu einem niedrigeren Ticketpreis zugänglich zu machen“, so Dita weiter. Ditas Veranstaltung findet am 24. und 25. August von 10 bis 19 Uhr im Paramour Estate in Silver Lake statt.