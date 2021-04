DJ Khaled: Star-Feuerwerk auf seinem neuen Album

DJ Khaled veröffentlicht am 30. April sein neues Album "Khaled Khaled". (tae/spot)

29.04.2021 16:39 Uhr

DJ Khaled haut auf seinem neuen Album ein wahres Star-Feuerwerk raus: Justin Bieber, Jay-Z, Justin Timberlake und weitere Top-Acts sind in den Songs zu hören.

DJ Khaled (45) veröffentlicht zwei Jahre nach seinem letzten Album „Father of Asahd“ einen neuen Longplayer. Am Freitag (30. April) erscheint „Khaled Khaled“ mit einem regelrechten Feuerwerk an Stargästen: Für den Song „Sorry not Sorry“ hat DJ Khaled etwa mit den Rappern Nas (47) und Jay-Z (51) zusammengearbeitet. Mit dieser Kollaboration schreiben die drei „Geschichte“, wie DJ Khaled selbst auf Instagram schrieb. „Sie sagten, es sei unmöglich, also machte Gott es möglich.“

Weitere Acts auf dem Album sind unter anderem Justin Bieber (27), Drake (34), Justin Timberlake (40), Post Malone (25), Megan Thee Stallion (26), H.E.R. (23), Lil Baby (26), Roddy Ricch (22) und Lil Wayne (38). DJ Khaled widmet das Album seinen beiden Söhnen Asahd (4) und Aalam (1), die auch auf dem Cover zu sehen sind. Und nicht nur das: Die beiden waren auch als ausführende Produzenten beteiligt, wie DJ Khaled twitterte.

#KHALEDKHALED ?? EXECUTIVE PRODUCED BY ASAHD KHALED AND AALAM KHALED FRIDAY APRIL 30TH GOD IS THE GREATEST ?? pic.twitter.com/F9lDCWKV8m — DJ KHALED (@djkhaled) April 28, 2021