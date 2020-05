DJ Khaled: Weiblicher Fan zeigt ihm während Live-Stream den Hintern

DJ Khaled bietet seinen Followern derzeit regelmäßig an sich per Instagram-Live-Stream mit ihm zu unterhalten. Doch zuletzt ging das mächtig nach hinten los, denn eine Anhängerin nutzte die Gelegenheit, um dem Musiker ihre Twerking-Künste in aller Öffentlichkeit zu präsentieren.

Der 44-jährige, der mit seiner Ehefrau Nicole Tuck zwei Söhne hat, begrüßte seinen weiblichen Fan, der knappe pinke Shorts und ein passendes Bikini-Top trug, zunächst mit den Worten: „Oh Scheiße, oh Scheiße.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DJ KHALED (@djkhaled) am Mai 3, 2020 um 4:25 PDT

Sie übergoss ihren Hintern mit Wasser

Die Followerin des Musikers fing daraufhin damit an, mit ihrem Allerwertesten vor der Kamera zu wackeln. „Nein, nein, tu das nicht! Ich habe Familie“, schrie Khaled, dem das Ganze offensichtlich mehr als peinlich war.

Seinen Fan schien Khaleds verblüffte Reaktion jedoch nicht davon abzuhalten, mit dem Twerking weiterzumachen und sich Wasser über seinen Hintern zu gießen. Der Künstler bettelte die Frau schließlich an, mit ihrer gewagten Performance aufzuhören und musste den Chat letzten Endes beenden, weil sie nicht auf ihn hörte.

DJ Khaled will abspecken

Nach dem Vorfall rief der DJ seine Fans dazu auf, „respektvoll“ zu sein und „nicht zu übertreiben“, wenn diese mit ihm sprechen. Der ‚Do You Mind‘-Künstler versprach seinen Fans zuvor, seine Zeit während des Lockdowns dafür zu nutzen, um an einer neuen Workout-Routine zu arbeiten. (Bang)