Musik Doja Cat: Albumtitel in sanftere Version geändert

Bang Showbiz | 13.10.2023, 10:00 Uhr

Doja Cat änderte den Titel ihres neuen Albums, weil sie befürchtete, dass der ursprüngliche Name zu „aggressiv“ klingen könnte.

Die Rapperin wollte ursprünglich letzten Monat ein neues Album mit dem Titel ‚Hellmouth‘ veröffentlichen, aber sie änderte den Titel in letzter Minute in ‚Scarlet‘ um und hat jetzt verraten, warum. Anscheinend habe sie einige Bedenken wegen des vorherigen Namens gehabt.

In der YouTube-Show ‚Hot Ones‘ erklärte sie: „Mir ist es nicht so wichtig, ob die Bedeutung besonders tiefgreifend ist, sondern eher, dass es ein cooles Wort ist. Ich mag einfach gute Worte. Ich fand ‚Hellmouth‘ cool … Es ist wie die Pforten der Hölle. Aber das fühlte sich nach einer Weile so aggressiv für mich an und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch mag.“ Über den neuen Titel fügte sie hinzu: „Ich ändere ständig meine Meinung. Und ‚Scarlet‘ fühlte sich wie das Richtige an, weil es eine Art Ode an ‚Hot Pink‘ ist. Ich habe den Namen einer Farbe genommen, aber das ist es nicht wirklich. Du denkst an Scarlett als den Vornamen von jemandem und nicht als Farbe. Das war sozusagen der Twist an der Sache. Und Rot ist einfach ein leidenschaftlicher Farbton.“

Doja Cat geriet zuvor in die Kritik, nachdem das Artwork für ‚Scarlet‘ mit einem fast identischen Cover für das neue Album ‚Of Gloom‘ der deutschen Hardcore-Band Chaver verglichen wurde, auf dem beide eine sehr ähnliche rote Spinne zeigen. Der Star änderte jedoch anscheinend das Artwork, als sie später ein anderes Albumcover mit ihren Fans auf X – früher bekannt als Twitter – teilte, das zwei Spinnen mit geläuteten Körpern zeigte. In ihrem Post auf der Social-Media-Seite schrieb sie: „Die Kunst, die ich für mein Album ausgewählt habe, ist wunderschön und ich mag sie sehr. Die beiden Spinnen bedeuten, Angst zu überwinden. Keines meiner Albumcover hatte bis zu diesem Album eine Bedeutung.“