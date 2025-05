Musik Doja Cat teasert 70er- und 80er-Jahre-inspiriertes Album mit ‚modernen Twists‘ an

Doja Cat - iHeart Radio Music Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2025, 18:00 Uhr

Doja Cats neues Album ‚Vie‘ wird die 70er und 80er Jahre „vollständig einfangen“ – mit einigen „modernen Wendungen“.

Die ‚Say So‘-Hitmacherin wird voraussichtlich noch in diesem Jahr den Nachfolger von ‚Scarlet‘ aus dem Jahr 2023 veröffentlichen. Sie hat nun Ausschnitte davon geteilt, was die Fans erwarten können.

In einem Gespräch mit dem Radiosender 102.7 KIIS FM in Los Angeles sagte sie kürzlich: „Ich stoße wirklich meinen Fuß durch die Wand in diese Situation. Ich möchte diese Zeit wirklich vollständig einfangen und ihr hier und da noch ein paar moderne Wendungen geben.“

Im November teilte die ‚Paint The Town Red‘-Hitmacherin bei X die Namen von 13 Songs des Albums mit. Sie hob fünf der Songs – ‚Cards‘, ‚Acts Of Service‘, ‚Make It Up‘, ‚Did I Lie‘ und ‚Crack‘ – als ihre „Favoriten“ hervor. Doja schrieb dazu: „Die Lieder sind in keiner bestimmten Reihenfolge. Meine Favoriten sind mit Sternen markiert.“ Später löschte sie den Beitrag jedoch.

Im September erklärte die 29-jährige Rapperin und Sängerin, dass sie keine Hits schreiben wolle, nur um „ihre Taschen zu schützen“. Doja gab zu, dass sie in der Vergangenheit Songs gemacht hat, nur um populär zu sein, und sagte, dass sie mit der eklektischen Mischung aus Genres experimentieren wollte, die sie liebt, darunter Jazz, Neo-Soul, Indie und Rockmusik.