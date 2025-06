Musik Dolly Parton: Ankündigung ihrer Las Vegas-Künstlerresidenz

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2025, 09:00 Uhr

Dolly Parton hat ihr Comeback auf der Bühne in Las Vegas bestätigt.

Die 79-jährige Country-Musikerin kündigte nach über drei Jahrzehnten ihrer Abwesenheit von der Stadt ab Dezember einen sechstägigen Auftritt im Colosseum at Caesars Palace an.

Parton verkündete in einem Statement gegenüber ihren Fans: „Ich freue mich riesig. Ich habe seit Jahren nicht mehr in Las Vegas gearbeitet und habe es immer geliebt, dort zu singen.“ Die begrenzte Künstlerresidenz der Sängerin mit dem Titel ‚Dolly: Live in Las Vegas‘ ist am Montag, den 23. Juni, bestätigt worden. Die Shows der Hitmacherin werden am 4., 6., 7., 10., 12. und 13. Dezember stattfinden, zeitgleich mit dem National Finals Rodeo in der Stadt. Die Künstlerresidenz ist Dollys erster längerer Auftritt in Las Vegas seit dem Jahr 1993. Zu ihren früheren Auftritten gehören eine Reihe von Shows im Riviera Hotel in den frühen 1980er-Jahren und zudem vier Konzerte im Mirage Hotel im Jahr 1993, beide Veranstaltungsorte sind inzwischen geschlossen. Die Konzerte wurden per Pressemitteilung und auf Dollys Instagram-Account angekündigt, wo der Star zudem schrieb: „Schnappt euch eure Strasssteinchen, Vegas ruft!“ Fans, die Dollys Konzerte besuchen, können sich dabei auf eine Show mit einer Auswahl der bekanntesten Songs der Sängerin freuen, darunter ihre Hits ‚9 to 5‘, ‚Jolene‘, ‚I Will Always Love You‘ und ‚Coat of Many Colors‘. Der Ticketvorverkauf für die Shows startet am Mittwoch, den 25. Juni.