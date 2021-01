21.01.2021 19:20 Uhr

Dolly Parton feiert ihren 75. und dann stirbt Bruder Randy

Dolly Partons Bruder Randy ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Die 75-jährige Musikerin gab bekannt, dass ihr kleiner Bruder nach seinem Kampf gegen den Krebs aus dem Leben geschieden ist.

Kampf gegen den Krebs verloren

Parton erzählte, dass sich Randy nun „an einem besseren Ort als wir“ befinden würde. In einem Statement sagte Dolly Parton einen Tag nach ihrem 75. Geburtstag: „Mein Bruder Randy hat seinen Kampf gegen den Krebs verloren. Die Familie und ich trauern über den Verlust von ihm, aber wir wissen, dass er sich nun an einem besseren Ort befindet, als wir das gerade sind. Wir sind eine gläubige Familie und glauben daran, dass er sich bei Gott in Sicherheit befindet und dass er dort bei Familienmitgliedern ist, die bereits verstorben sind und ihn dort mit Freude und mit offenen Armen begrüßen.“

Randy war auch Sänger

Randy sei ein großartiger Sänger, Autor und Entertainer gewesen. „Er sang, spielte viele Jahre lang in meiner Band Gitarre und Bass. Er spielte seine eigene Show in Dollywood seit es im Jahr 1986 eröffnet hatte. Er hat zahlreiche eigene Platten, aber sein Duett mit mir auf ‚Old Flames Can’t Hold A Candle To You‘ wird immer ein Highlight meiner Karriere sein. ‚You Are My Christmas‘, unser Duett von meinem aktuellen weihnachtlichen Album, auf dem er von seiner Tochter Heidi begleitet wird, wird immer eines meiner Favoriten sein“, so die US-Country-Ikone weiter. (Bang)