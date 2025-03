Stars Dolly Parton geht es besser als sie gedacht hätte

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2025, 09:00 Uhr

Die Country-Sängerin kommt laut eigener Aussage erstaunlich gut mit dem Tod ihres Ehemannes zurecht.

Dolly Parton kommt besser mit dem Tod ihres Ehemannes zurecht als sie gedacht hätte.

Am 3. März verstarb Carl Dean im Alter von 82 Jahren. Wie sie ohne die Unterstützung ihres Partners, mit dem die Country-Sängerin über viele Jahrzehnte hinweg liiert war, weiterlebt, verriet Dolly jetzt in einem neuen Interview mit ‚Knox News‘. „Mir geht es besser als ich es erwartet hätte“, verriet sie im Gespräch mit dem Nachrichtensender. „Ich war 60 Jahre lang mit ihm zusammen. Also muss ich einige Dinge, die wir sonst zusammen gemacht haben, neu lernen. Aber er wird immer bei mir bleiben.“

Die ‚Jolene‘-Interpretin, die Carl im Jahr 1966 das Jawort gegeben hatte, verriet weiter, dass ihr Ehemann vor seinem Tod „extrem gelitten“ habe. Jetzt, da er „in Frieden ruhe“, könne Dolly sich jedoch ebenfalls endlich entspannen. „Es ist ein Loch in meinem Herzen, aber das werden wir mit guten Dingen füllen und er wird immer bei mir sein“, erklärte die Musikerin weiter. Den Tod ihres Mannes hatte Dollys Management am 3. März auf Instagram bekannt gegeben. Im Beitrag stand zu lesen: „Carl Dean, Ehemann von Dolly Parton, ist am 3. März in Nashville im Alter von 82 Jahren gestorben. Er wird in einer privaten Zeremonie im Kreise seiner engsten Familie beigesetzt werden.“