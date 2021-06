Dolly Parton geht jeden Abend geschminkt ins Bett

So sieht Dolly Parton auf dem roten Teppich aus - und wenn sie ins Bett geht. (mia/spot)

01.06.2021 20:00 Uhr

Country-Sängerin Dolly Parton geht nicht ungeschminkt aus dem Haus - oder ins Bett. Wie sie in einem Interview erklärte, möchte sie im Katastrophenfall vorbereitet sein.

Dolly Parton (75) geht jeden Abend komplett geschminkt ins Bett, wie sie in einem Interview mit dem „Wall Street Journal“ gestand. Reinigung und Beauty-Routinen erledige sie am Morgen, „weil ich normalerweise versuche, mein Make-up über Nacht zu tragen.“ Der Grund für dieses ungewöhnliche Verhalten: „Man weiß ja nie, ob es ein Erdbeben oder einen Tornado oder einen Sturm gibt, der mich zwingt, mitten in der Nacht rauszugehen.“

Auch ihr Ehemann Carl Dean (78) ist demnach ein Grund, warum sie so gut wie nie ohne Make-up anzutreffen ist. Auch nach fast 55 gemeinsamen Ehejahren möchte sie für ihn noch glamourös aussehen, so Parton: „Ich mag es nicht, nach Hause zu gehen und alles abzuwaschen, weil mein armer Mann mich ansehen muss.“