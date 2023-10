Stars Dolly Parton: „Ich hasse Politik”

Dolly Parton - ACM Awards - March 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2023, 10:00 Uhr

Die Country-Sängerin will sich bewusst nicht offen zu politischen Geschehen in ihrem Land äußern.

Dolly Parton ist kein Fan von Politik.

Die 77-jährige Country-Sängerin hat während ihrer gesamten Karriere eine unpolitische Haltung eingenommen. Während andere Künstler offen zu ihren politischen Ansichten stehen, will die Musikerin kein derartiges Statement abgeben.

Auf die Frage, warum sie Politik meidet, sagt Dolly gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘: „Weil du die Hälfte deines Publikums verlieren würdest. Sogar in meiner eigenen Familie, vor allem in den letzten Jahren, seit Trump und Biden und all dem, ist es so, dass wir nicht einmal mehr zu einem Familienessen gehen können. Vor allem, wenn die Leute trinken – sie streiten sich dann am Tisch.“

Die ‚9 to 5′-Hitmacherin fügt hinzu: „Ich habe genauso viele Demokraten wie Republikaner als Fans, und ich werde keinen von ihnen beleidigen, weil sie mir alle am Herzen liegen. Ich bin kein so guter Christ, dass ich mich für so gut halte, dass ich über Menschen urteilen kann. Das ist die Aufgabe Gottes, nicht meine. Was also die Politik betrifft, so hasse ich die Politik. Ich hasse die Politik.“

Dolly findet es wichtig, nicht zu engstirnig und verbissen zu sein. „Es ist nur so, dass ich beide Seiten von allem sehe. Ich glaube, die Menschen können ihre Ansichten über viele Dinge ändern, wenn sie ihre Augen weit genug öffnen oder bereit sind zu akzeptieren: ‚Nun, vielleicht liege ich falsch.‘ Aber die meisten Leute wollen ihre Meinung nicht ändern, weil sie dann schwach aussehen. Und das finde ich einfach nur dumm“, kritisiert sie.