Stars Dolly Parton: Ihr Glaube hilft ihr, mit Carl Deans Tod umzugehen

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 08:00 Uhr

Die Country-Sängerin enthüllt, wie sie mit dem Tod ihres verstorbenen Ehemanns ungeht.

Dolly Parton ist fest davon überzeugt, im Jenseits wieder mit Carl Dean vereint zu sein.

Die Musik-Ikone verlor ihren Ehemann Anfang dieses Jahres im Alter von 82 Jahren. Doch ihr Glaube hilft ihr, mit dem traurigen Verlust umzugehen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Independent‘ erklärte die 79-Jährige: „Ich bin ein gläubiger Mensch, und ich glaube fest daran, dass ich ihn eines Tages wiedersehen werde. Und ich sehe ihn jeden Tag in meinen Erinnerungen und in meinem Herzen, und in all den Dingen, die wir früher gemeinsam gemacht haben und in all dem, was wir gemeinsam aufgebaut haben.“

Dolly ergänzte: „Man muss irgendwie lernen, neue Pläne zu machen – aber das ist der schwerste Teil.“ Sie versuche, „einfach weiterzumachen, weil ich weiß, dass ich es muss.“

Seit dem Verlust ihres Mannes fühle sich die Sängerin einsam. Gleichzeitig sei sie aber auch erleichtert, dass Carl „nicht mehr leidet“, nachdem er „eine ganze Weile krank war“. Die Country-Legende gestand: „Aber das macht den Verlust und die Einsamkeit trotzdem nicht wett.“

Carl war stets „sehr stolz“ auf die Chartstürmerin. Dolly ist fest entschlossen, sich weiter neuen Projekten zu widmen. Die ‚Jolene‘-Interpretin sagte: „Als ich ihn verlor, dachte ich nur: Ich werde all diese Energie nehmen und sie in andere Dinge stecken, und ich werde ihn in allem, was ich tue, gegenwärtig halten.“

Dolly beschreibt sich selbst als ein „Arbeitstier, das aussieht wie ein Showpferd“. Die Sängerin – die derzeit an einem autobiografischen Musical arbeitet – verriet: „Mein Mann hat immer gesagt: ‚Wenn jemand je dazu geboren wurde, ein Star zu sein, dann du.‘ Weil er sieht, wie sehr ich all das liebe – das Spielen und alles – es ist für mich wie Spielzeit. Aber ich nehme es sehr ernst.“