Musik Dolly Parton: Sie wurde vor ihrem billigen Look gewarnt Dolly Parton wurde gewarnt, dass ihr „billiger“ Look sie davon abhalten würde, als Sängerin und Songwriterin ernst genommen zu werden. Die 78-jährige Country-Legende bereut es nicht, dass sie sich immer dafür entschieden hat, sie selbst zu sein. Sie wusste, dass ihre Musik stark genug war, um die Leute für sich zu gewinnen. Andere hatten am […]