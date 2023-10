Beauty & Fashion Dolly Parton: Make-up aus Stachelbeeren und Streichhölzern

Dolly Parton - Kelly Clarkson - ACM Awards - March 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.10.2023, 16:00 Uhr

Dolly Parton hat in ihrer Jugend ihr eigenes Make-up aus Stachelbeeren und „Sachen, die wild auf dem Feld wuchsen“ hergestellt.

Die 77-jährige ‘Jolene’-Sängerin ist für ihr markantes Aussehen und ihren eigensinnigen Stil bekannt, aber während ihrer schwierigen Kindheit in den Great Smoky Mountains im Osten von Tennessee hatte sie nicht immer den Luxus, eine große Auswahl an Schönheitsprodukten zu besitzen.

In einem Interview mit ‘People‘ verriet die Musikerin, was sie alles unternahm, um ihr Aussehen zu verbessern: „Ich habe Wege gefunden, mein eigenes Make-up zu kreieren, mit Stachelbeeren und Sachen, die wild auf den Feldern wuchsen. Ich glaube, alle Menschen, die in den Bergen aufwachsen, lernen, mit dem zu improvisieren, was man nicht hat.” Dolly fügte hinzu: „Ich habe Mamas alte Küchenstreichhölzer benutzt, um mir Augenbrauen und meinen Schönheitsfleck zu machen. Noch immer mische ich verschiedene Make-ups für unterschiedliche Farben.“

Doch auch heute noch, schwört Dolly auf die billigeren Marken. „Maybelline war immer eine große Nummer, vor allem beim Augen-Make-up. Ich brauchte keine Streichhölzer mehr zu verbrennen. Es gibt so viele Produkte, die kein Vermögen kosten und genauso gut sind wie die teuersten Produkte, die man kauft. Und glauben Sie mir, ich weiß das, denn ich bin ein Make-up-Fan”, scherzte die Sängerin.