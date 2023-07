Musik Dolly Parton: Ruhestand? Nein, danke!

Dolly Parton - Rockstar press conference 2023 - Must Credit Mike Marsland - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2023, 16:00 Uhr

Dolly Parton scherzte darüber, dass sie auf der Bühne lieber mitten beim Singen eines Songs „tot umfallen“ wolle, als jemals mit der Musik aufzuhören.

Die 77-jährige Country-Musik-Ikone versprach ihren Fans, bis zum Schluss weiter Musik zu machen, solange sie und ihr 80-jähriger Ehemann Carl Thomas Dean bei „guter“ Gesundheit sind.

Dolly erzählte vor kurzem in einem Gespräch gegenüber Greatest Hits Radio mit Ken Bruce: „Ich bin nicht der Typ dafür, der herumsitzt und nichts macht. Ich würde niemals in Rente gehen. Ich werde hoffentlich eines Tages mitten in einem Lied auf der Bühne tot umfallen, hoffentlich bei einem, das ich geschrieben habe.“ Und die Sängerin fügte hinzu: „Aber so hoffe ich jedenfalls, wir haben da keine große Wahl, aber solange ich arbeiten kann, solange es mir gesundheitlich gut geht und es auch meinem Mann gut geht, … Nur aus diesem Grund würde ich jemals langsamer werden oder aufhören. Aber in der Zwischenzeit werde ich die Feste feiern, wie sie fallen.“ Auf die Frage nach einem möglichen Rückzug von der Musik von ‚Us Weekly‘ Anfang des Jahres antwortete Dolly: „Ich glaube nicht, dass ich in den Ruhestand gehen könnte, wenn ich das wollte. Denn ich träumte mich, wie ich sage, in eine Ecke. Weil all diese wunderbaren Dinge immer wieder passieren und man den Traum am Leben erhalten muss. Weil ich gerne arbeite, sage ich immer, dass ich einfach arbeiten werde. ‚Ich werde die Feste feiern, wie sie fallen‘, so lautet ein altes Sprichwort. Also werde ich das machen, bis ich es nicht mehr kann.“