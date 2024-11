Große Trauer in der Country-Familie Dolly Parton trauert um ihren Bruder

Muss den Verlust ihres Bruders verkraften: Country-Ikone Dolly Parton. (dr/spot)

SpotOn News | 16.11.2024, 13:54 Uhr

David Wilburn Parton, der ältere Bruder von Country-Superstar Dolly Parton, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Schwester Stella verkündete die traurige Nachricht in den sozialen Medien.

Die Parton-Familie muss einen schweren Verlust verkraften: David Wilburn Parton, der ältere Bruder des Country-Superstars Dolly Parton (78), ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Seine Schwester Stella (75) teilte die traurige Nachricht am Freitag auf X (ehemals Twitter) mit. "Mein Bruder David ist heute Morgen friedlich von uns gegangen", schrieb die 75-Jährige. "Es ist nie leicht, sich von einem geliebten Menschen zu verabschieden, aber er hat nun seine Engelsflügel bekommen und ist nun in Frieden."

My brother David passed away peacefully this morning. It’s never easy to say goodbye to a loved one but he got his angel wings and is now at peace. — Stella Parton (@StellaParton) November 15, 2024

In einem weiteren Post auf Facebook fügte sie hinzu: "Es ist nie leicht, einen geliebten Menschen zu verlieren." Auch auf Threads meldete sich die 75-Jährige zu Wort: "Er hat endlich seine Engelsflügel bekommen. Ruhe in Frieden, liebe Seele. Ich werde dich für immer lieben." Ein bereits am 15. November veröffentlichter Nachruf bestätigte laut US-Medien außerdem, dass David Wilburn Parton in seinem Zuhause in White Pine, Tennessee, verstorben sei. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben.

Ein Leben abseits des Rampenlichts

Anders als seine berühmten Schwestern Dolly und Stella hielt sich David Wilburn Parton zeitlebens vom Showgeschäft fern. Bis zu seiner Pensionierung arbeitete er als Brückenbau-Aufseher bei der Firma Simpson Construction in Tennessee. Dort war er in den Regionen Kingsport, Johnson City und Knoxville tätig.

David Wilburn war eines von insgesamt elf Parton-Geschwistern und der zweitälteste der sechs Brüder und fünf Schwestern. Er hinterlässt seine Ehefrau Kay Parton, mit der er 45 Jahre verheiratet war, sowie zwei Töchter namens Donna und Dena. Auch sein Neffe Lucas, der im Nachruf als "Neffe/Sohn" beschrieben wird, sowie Enkel und Urenkel trauern um ihn.

Dritter Todesfall innerhalb weniger Jahre

Für die Parton-Familie ist es bereits der dritte schmerzhafte Verlust innerhalb weniger Jahre. 2021 verstarb Bruder Randy im Alter von 67 Jahren an Krebs, 2018 erlag Bruder Floyd mit nur 61 Jahren einer Krankheit. Dolly Parton selbst hat sich bisher noch nicht öffentlich zum Tod ihres Bruders geäußert. Die Beisetzung soll bereits am kommenden Dienstag in der Leadvale Baptist Church in White Pine im Kreise von Familie und Freunden stattfinden.