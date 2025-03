Stars Dolly Parton trauert um ihren Ehemann Carl Thomas Dean

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 11:00 Uhr

Die große Liebe der Country-Legende ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Dolly Parton hat den Tod ihres zurückgezogen lebenden Ehemanns Carl Thomas Dean bekannt gegeben, der im Alter von 82 Jahren verstorben ist.

Die 79-jährige Country-Sängerin machte die tragische Nachricht am Montag (3. März) öffentlich. In einem Instagram-Statement teilte sie mit, dass ihr Partner am 3. März in Nashville gestorben sei. „Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht. Worte können der Liebe, die wir über 60 Jahre lang geteilt haben, nicht gerecht werden. Danke für eure Gebete und euer Mitgefühl“, schrieb die Musikerin.

Carl, der dem Rampenlicht stets fernblieb, hinterlässt seine Geschwister Sandra und Donnie und wird in einer privaten Zeremonie im engsten Familienkreis beigesetzt. Er und Dolly waren seit 1966 verheiratet. Im Jahr 2024 sprach sie im ‚Dumb Blonde‘-Podcast über seine Vorliebe für Privatsphäre und erklärte: „Er liebt Musik, aber er ist nicht im Geringsten daran interessiert, in ihr zu sein.“

Dolly erinnerte sich auch an einen Moment zu Beginn ihrer Ehe, als sie ihn 1967 überredete, an einer Preisverleihung teilzunehmen, bei der sie den ‚BMI Song des Jahres‘ gewann. Trotz des Gewinns sagte Carl zu ihr: „Ich wünsche dir das Beste, aber bitte mich nie wieder, zu so einem verdammten Ding zu gehen, denn ich werde nicht hingehen.“

Die Künstlerin hat oft über ihre Beziehung gesprochen. Als Geheimnis ihres Liebesglücks nannte sie ihren gemeinsamen Sinn für Humor: „Er ist ruhig und ich bin laut, und wir sind lustig… wir haben eine Menge Spaß.“ Das Paar lernte sich 1964 in einem Waschsalon in Nashville kennen, als Parton 18 Jahre alt war.

Später sprach sie über diese Begegnung in ‚Dolly Parton: In Her Own Words‘. Der Star erzählte: „Ich ging nach draußen und da war dieser gut aussehende Mann, der am Waschsalon vorbeifuhr. Er hielt an der Seite an. Wir kamen ins Gespräch und heirateten zwei Jahre später.“