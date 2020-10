05.10.2020 19:00 Uhr

Dolly Parton: Zum 75. Geburtstag im „Playboy“?

Dolly Parton hält an ihren Plänen fest: Wie die Sängerin in einem Radiointerview bestätigte, könnte sie tatsächlich noch einmal im Herrenmagazin "Playboy" erscheinen. Ein paar Bedingungen sind allerdings Voraussetzung.

Dolly Parton denkt darüber nach, ihren 75. Geburtstag mit einer Rückkehr zum „Playboy“ zu feiern. In einem Radiointerview sagte die Sängerin, dass sie mit dem Männermagazin in Gesprächen steht. Vorrausetzung ist allerdings, dass das Shooting „geschmackvoll“ sein müsste, so Parton in dem Interview: „Ja, ich könnte es tun. Wenn wir es geschmackvoll machen würden und zusammen mit einem wirklich guten Interview.“

Das letzte Mal war die „Jolene“-Sängerin 1978 auf dem Cover des „Playboy“. Bereits im März hatte sie angekündigt, sich noch lange nicht von der Bühne verabschieden zu wollen. Damals sagte sie in einem Interview: „Ich plane nicht, mich zur Ruhe zu setzen. Ich bin gerade 74 geworden und ich plane ein Cover mit dem „Playboy“-Magazin.“ Zu ihren 75. Geburtstag im Januar 2021 könnte es nun tatsächlich soweit sein.

(mia/spot)