Dolph Lundgren hat sich verlobt

Actionstar Dolph Lundgren und seine Freundin Emma Krokdal trennen 38 Lebensjahre. Dennoch haben sich der 62-Jährige und die 24-Jährige jetzt verlobt.

Der 80er-Jahre-Actionstar Dolph Lundgren (62) hat sich mit seiner Freundin Emma Krokdal (24) verlobt. Das bestätigte der Schauspieler auf seinem Instagram-Profil, auch die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtet mittlerweile über die Verlobung. Auf dem Insta-Foto der beiden sind Krokdal und Lundgren in eleganter Garderobe auf einem Balkon zu sehen. Seine zukünftige Frau präsentiert dabei stolz ihren Verlobungsring. Dazu schreibt der gebürtige Stockholmer: „Etwas ganz Besonderes ist hier in Schweden passiert.“

Auch Sylvester Stallone (73), mit dem Lundgren in „Rocky IV – Der Kampf des Jahrhunderts“ und in der „Expandables“-Reihe gemeinsam vor der Kamera stand, gratulierte seinem Kollegen. Zu dem Post schrieb Sly: „Herzlichen Glückwunsch mein guter Freund. Du bist der Beste.“ Für Lundgren wird es bereits die dritte Ehe werden. Mit seiner zweiten Frau Anette Qviberg hat er zwei mittlerweile erwachsene Töchter (24 und 18). Lundgren und Qviberg sind allerdings bereits seit 2011 geschieden. In den 80ern war Lundgren unter anderem mit der Sängerin Grace Jones (72) liiert.

(dr/spot)