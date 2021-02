Domenico de Cicco beim Beauty-Doc: Jetzt soll es mit den Frauen klappen!

16.02.2021 18:30 Uhr

Domenico de Cicco hat erst gerade eine Trennung hinter sich! „Stein drüber“, denkt sich der Ex-Dschungelcamper und will nun sein Selbstbewusstsein wieder aufpolieren!

Anfang Januar gab Domenico de Cicco (38) die Trennung von seiner Freundin Julia bekannt. Mit ihr hat er eine gemeinsame Tochter. Jetzt ist der feurige Italiener frisch auf dem Single-Markt und wenn es nach ihm ginge, dann möchte er dort nicht lang verweilen.

Domenico hat keine Lust mehr auf sein Single-Dasein und sucht jetzt erneut nach der großen Liebe. Um seine Chancen beim weiblichen Geschlecht zu verbessern, will er harte Kante zeigen und ließ sich deshalb von Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen die Jawline unterspritzen.

Domenico sucht die Frau fürs Leben

Domenico hofft, dass er schnell eine neue Frau kennenlernen wird und erklärt gegenüber klatsch-tratsch.de: „Zuletzt hatte ich mit meinen Beziehungen leider nicht ganz so viel Glück. Deswegen wollte ich aktiv etwas unternehmen und per Speed-Dating ein lustiges, attraktives Mädel kennenlernen. Denn auch, wenn ich nicht unbedingt an die Liebe auf den ersten Blick glaube, die Hoffnung, so vielleicht die Frau für’s Leben zu treffen ist irgendwie doch immer da.“

Und weiter: „Ganz klar wollte ich dafür in Top-Shape auflaufen. Deshalb habe ich mich entschieden, noch rechtzeitig vorher einen kleinen Besuch bei Promi-Doc Dr. Murat Dagdelen einzuplanen und mir die Jawline markanter machen zu lassen.“

Das ist die Jawline-Behandlung!

Aber was ist das eigentlich? Solch ein Jawline-Eingriff lässt das Gesicht markanter erscheinen, wie der Facharzt erklärt: „Für eine markante und ausgeprägt männliche Kinnlinie wollte Domenico ein sogenanntes Jawline-Contouring machen lassen. Bei dieser Art der Unterspritzung wird volumengebende Hyaluronsäure entlang des Kieferknochens injiziert, um ihn zu modellieren.“

Dr. Dagdelen erklärt, dass Domenico bei weitem kein Einzelfall ist: „Besonders bei Männern ist die Behandlung sehr beliebt und der Wunsch nach einem maskulineren Look wird momentan häufig angefragt. Wir führen aktuell zwischen fünf und zehn Jawline-Unterspritzungen pro Woche durch. Das injizierte Hyaluron lässt den Unterkiefer breiter sowie Kinn und Kieferwinkel definierter wirken, was insgesamt ein sehr männliches Erscheinungsbild ergibt.“

Domenico ist am Ende total happy: „Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen…“ Da kann er jetzt ja auf Frauensuche gehen!

