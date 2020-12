09.12.2020 13:03 Uhr

Dominic Harrison am Tag der Abreise: “Habe den Schock meines Lebens“

Eigentlich wollten Dominic Harrison und seine Sarah heute in Ruhe nach Dubai fliegen, um dort einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Doch im Badezimmer bekam der Influencer kurz vor der Abreise den Schock seines Lebens.

Dominic Harrison (29) und seine Frau Sarah (29) machen ernst: Sie wandern nach Dubai aus. Erst vor wenigen Wochen haben die beiden verkündet, dass sie ihrer Heimat München den Rücken kehren werden. Schon am 9. Dezember soll der Flieger gehen. Nachdem die beiden in den vergangenen Tagen noch fleißig am Packen waren und sich daher nicht allzu so oft bei ihren Fans melden konnten, halten sie ihre Anhänger am Tag der Abreise aber wieder auf dem laufenden.

Die Zeit wird knapp

Doch der Umzugsstress hat auch bei dem sonst so toughen Dominic seine Spuren hinterlassen. “Es ist eine Katastrophe, wir finden immer was. Wir dachten gestern schon, dass wir fertig sind aber so ist es nicht. In einer Stunde wird alles abgeholt“, erklärte der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story.

So viel hat Dominic Harrison abgenommen

“Jetzt hab ich eben den Schock meines Lebens bekommen und ich wollte euch daran teilhaben lassen. Mein normales Gewicht liegt eigentlich zwischen 98 und 102 Kilo. Jetzt sagt die Waage, dass ich nur noch 94 Kilo wiege und das, obwohl ich sogar noch eine Hose trage…das ist krass scheiße…der Schock sitzt tief…das war einfach der Stress in der vergangenen Wochen“, so Dominic völlig entsetzt.

Vorsatz für 2021

Bei Dominic Harrison liegen die Nerven also blank. In diesem Zug hat der 29-Jährige seinen Fans aber auch direkt seinen ersten Vorsatz fürs neue Jahr verraten. “Sobald wir uns nach 1-2 Wochen in Dubai eingelebt haben, gebe ich Vollgas. Dann komme ich wieder in Form“, nimmt sich er Fitnessfreak vor. Während die meisten Frauen sich über ein paar Pfunde weniger freuen, ist ein Gewichtsverlust insbesondere für Muskelberge wie Dominic ein herber Rückschlag.

Galerie

Darum wandern die Harrisons nach Dubai aus

Bleibt zu hoffen, dass der Vater von zwei Töchtern in der neuen Heimat wieder Zeit und Motivation findet, ausgiebig zu trainieren. Der Grund für den Umzug ist übrigens das schöne Wetter am persischen Golf, wie die Harrisons jedenfalls behaupten. Böse Zungen werfen dem Duo hingegen vor, sich in erster Linie wegen der Steuerfreiheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten niederzulassen. (JuC)