24.11.2020 21:45 Uhr

Dominic Harrison: So lebte er also vor seiner Zeit mit Sarah

Dominic Harrison zählt zu den angesagtesten Influencern Deutschlands. Auf Instagram folgen dem Mann von Sarah Harrison derzeit eine Millionen Abonnenten. Doch so richtig bekannt wurde der Social-Media-Star erst durch seine Frau. Über seine Zeit davor ist allerdings nicht allzu viel bekannt.

Scrollt man durch das Instagram-Profil von Dominic Harrison (29), sieht man einen zufrieden dreinblickenden jungen Mann, der sein scheinbar perfektes Leben in vollen Zügen zu genießen weiß. Hier gibt es nur Good-Life-Content vom Feinsten. Finanzielle Probleme? Fehlanzeige. Immerhin fährt Dominic ja auch gleich mehrere schnelle Autos, von denen jeder einzelne Wagen wohl mehr gekostet hat als das Jahreseinkommen der meisten Otto-Normalverdiener.

Die beiden haben den gleichen „Beruf’“

Probleme mit der Ehefrau? Ebenfalls Fehlanzeige. Seit 2017 ist Dominic glücklich mit Sarah Harrison (29) verheiratet. Die beiden haben nicht nur den gleichen Beruf „Influencer“, sondern auch zwei gemeinsame Töchter. Erst im Sommer kam die kleine Kyla zur Welt. Daran, dass sich die beiden aufrichtig lieben, scheint es also keine Zweifel zu geben.

Was man nicht alles findet 🙂

Die guten alten zeiten… Gepostet von Dominic Harrison am Freitag, 15. November 2013

Dominic Harrison spielte beim FC Bayern München

Fakt ist aber auch, dass sich Dominic mit Sarah eine Person geangelt hat, die ihm die Tür zu einem Leben voller Glamour und Glanz öffnet. Dabei hatte der Fitnessfreak schon vor seiner Beziehung mit der Insta-Queen alles, was man braucht, um ein Star zu werden. Nachdem Dominic in München geboren wurde, fing er bereits im zarten Alter von sechs an, Basketball zu spielen. Sein Talent blieb auch den Scouts nicht lange verborgen und so landete der Sohn eines US-Amerikaners schon als Junge in der Nachwuchs-Akademie des großen FC Bayern München.

Vom Basketballer zum Barkeeper

Mit 20 hat sich der heiße Bayer dazu entschlossen, seine Basketballschuhe an den Nagel zu hängen. Seiner Leidenschaft, dem Sport, ist er aber dennoch treu geblieben und so startete Harrison seine Laufbahn als Personaltrainer. Nebenbei stand der fleißige Dominic im angesagten Münchner Crowns Club hinterm Tresen und verdiente sich als Barkeeper etwas dazu. Der Job scheint ihm jedenfalls nicht weniger Spaß gemacht zu haben, auf seinem Facebook-Profil finden sich immerhin noch einige Erinnerungsstücke aus der wilden Zeit.

So hat Dominic seine Sarah kennengelernt

Als Dominic Harrison 2014 Sarah kennengelernt hat, war die Beauty schon durch mehrere Auftritte im Playboy bekannt. „Wir sind uns einmal in einem Klamottenladen über den Weg gelaufen und haben dann auf Facebook angefangen, Kontakt aufzunehmen“, erklärte sie einmal ihrer Fan-Base.

Sarah suchte zunächst beim „Bachelor“ weiter

Kurze Zeit später suchte die Blondine, damals noch als Sarah Nowak, dann aber erstmal in der Kuppelshow „Der Bachelor“ ihr Liebes-Glück. Vergebens, denn Oliver Sanne hatte nach der sechsten Folge keine Rose mehr für sie. Dennoch war Sarahs Teilnahme nicht umsonst: Im Anschluss kannte sie nämlich fast ganz Trash-TV-Deutschland.

Follower können sie auf Schritt und Tritt verfolgen

Danach ging es dann Schlag auf Schlag. Die Anzahl der Follower stieg sowohl auf ihrem YouTube-Kanal, den sie mittlerweile mit ihrem Mann unter dem Namen „Team-Harrison“ betreibt, als auch auf Instagram rasant an. Auf beiden Plattformen zusammen zählt sie mittlerweile rund 3,7 Millionen Anhänger, denen sie täglich Einblicke in ihren Alltag gewährt.

Dominic brachte sie in Form

Wer in der Öffentlichkeit präsent ist, muss natürlich auch gut aussehen. Von daher ackerten die Erfolgsgarantin und Dominic nach Sarahs Rückkehr von der RTL-Show zunächst gemeinsam im Fitnessstudio. Als Personaltrainer sollte der Frauenschwarm sie fit halten. Dabei können schonmal die Funken fliegen und so verliebte sich das Duo ineinander und machte 2016 seine Beziehung öffentlich.

Love-Story wie aus einem „Disney“-Film

Nach einem traumhaften Heiratsantrag auf dem New Yorker Rockefeller-Center, gab sich das Traumpaar im August vergangenen Jahres im Rahmen einer freien Trauung auf dem Hohen Darsberg bei Heidelberg das Ja-Wort. Die beiden Töchter Mia Rose und Kyle machen das Glück des Duos perfekt. Derzeit plant die Familie ihren Umzug nach Dubai. (JuC)