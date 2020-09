14.09.2020 08:08 Uhr

Dominic Thiem und Alexander Zverev: Rührende Reaktionen nach dem Match

Dominic Thiem und Alexander Zverev lieferten sich einen Tennis-Krimi im Finale der US Open. Danach beschworen sie ihre Freundschaft.

Der Österreicher Dominic Thiem (27) setzte sich im Finale der US Open gegen den deutschen Tennis-Star Alexander Zverev (23) durch. So emotional wie das Match waren auch die Rektionen der beiden Sport-Profis danach auf Social Media.

„Diese Partie hat wirklich mehr als einen Champion verdient, und ich bin sicher, dass du @alexzverev123 diese Trophäe auch bald in die Luft heben wirst. Danke, dass du ein großartiger Rivale bist, und noch mehr dafür, dass du ein echter Freund auf der Tour bist“, schreibt Thiem, aktuell der Weltranglistendritte, auf Instagram.

Der unterlegene Zverev weinte bittere Tränen nach dem US-Open-Finale in New York. Auf Instagram zeigte er sich als großer Sportsmann und guter Verlierer: „Herzlichen Glückwunsch an @domithiem zu einem unglaublichen Spiel. Eine großartige Partie – und hoffentlich viele weitere, die noch kommen werden.“

Alexander Zverev musste sich Dominic Thiem nach vier Stunden geschlagen geben: 6:2, 6:4, 4:6, 3:6, 6:7 (6:8).

(ili/spot)