Millionen verfolgen Amtseinführung Donald Trump dominiert Quotencharts, nur ein ZDF-Krimi war besser

Donald Trumps Amtseinführung wurde in Deutschland mit mehreren Sondersendung begleitet. (sv/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 11:37 Uhr

Donald Trump dominierte am Tag seiner zweiten Amtseinführung auch das deutsche Fernsehprogramm. Gegen den Krimi im ZDF blieb er zwar chancenlos, dafür in den übrigen Quotencharts allgegenwärtig.

Donald Trump (78) ist zurück im Weißen Haus. Die Vereidigung des neuen und alten US-Präsidenten verfolgten auch Millionen Deutsche vor den Bildschirmen. Trumps politisches Comeback dominierte am 20. Januar die deutsche TV-Landschaft. Die Spitzenplatzierung heimste jedoch ein ZDF-Krimi ein.

Millionen sehen die Amtseinführung

Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Sondersendungen zu Trumps Amtseinführung am Montag. Laut Daten der AFG Videoforschung schalteten 3,4 Millionen Menschen das "ZDF spezial: Donald Trump zurück an der Macht – Amtseinführung" ab 17:15 Uhr ein und sahen damit live die Übertragung von Trumps Vereidigung und seiner ersten Amtsrede. Die Sondersendung erreichte am Vorabend einen Marktanteil von 21,3 Prozent. 3,6 Millionen Menschen verfolgten das anschließende "spezial" ab 19:21 Uhr.

Rund 3,5 Millionen schauten zur Primetime im Ersten den "Brennpunkt: Präsident Trump – Zurück im Amt". Mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent blieb die Sendung aber chancenlos gegen den Krimi im ZDF: Mit einem Marktanteil von 33,2 Prozent holte sich "Nord Nord Mord – Sievers und der verlorene Hund" den Quotensieg zur Primetime. Knapp 8,7 Millionen Menschen verfolgten laut AFG den ZDF-Krimi, die damit meistgesehene Sendung des Abends.

Trump dominiert zur Primetime

Auch in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen stieß Trumps Rückkehr ins Weiße Haus auf großes Interesse. Rund 680.000 Menschen dieser Altersgruppe verfolgten die ARD-Doku "Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten", ein Marktanteil von 14,2 Prozent. Damit dominiert das Erste in dieser Zielgruppe zur Primetime. Fast genauso viele schauten zuvor den Brennpunkt der ARD. Rund 600.000 Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verfolgten ab 20:15 Uhr das "RTL aktuell spezial: Trump is back – Machtwechsel im Weißen Haus". Das entspricht einem Marktanteil von 13,3 Prozent.

Im Polittalk "Hart aber fair" war Trump und seine neue Amtszeit am Abend ebenfalls Thema. Das lockte 3,14 Millionen Menschen vor die Bildschirme. Die Sendung erreichte einen Marktanteil von 14,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 13,3 Prozent gesamt.