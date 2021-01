Donald Trump: Hier amüsiert sich die Familie, bevor der Mob losmarschierte

08.01.2021 22:49 Uhr

Von wegen Verurteilen - Präsident Trump verfolgte den Sturm aufs Capitol im Kreis seiner Familie und Vertrauten mit Wohlwollen.

Ein Video trendet gerade auf Twitter. Darin sieht man Donald Trump mit seiner Familie in einem Zelt, offenbar kurz vor seiner Rede, bei der er seine Anhänger ermunterte zum Kapitol zu marschieren.

Gefilmt wurde der Clip von Trumps ältesten Sohn Donald Trump jr. (43). Im Selfie-Modus mit seinem Smartphone aufgenommen, zeigt er die muntere Stimmung im Raum.

Die zahlreichen Anwesenden scheinen bester Laune zu sein, kaum einer trägt trotz der räumlichen Enge eine Maske und es wird laute Musik gespielt – der Klassiker „Gloria“ von Laura Branigan.

Trump, Donald Jr, Kimberly Guilfoyle and others watching the crowd getting fired up hours before they stormed the Capitol, and dancing in enjoyment while the song Gloria is playing. Seems premeditated, no? pic.twitter.com/E6tHufOjiN

— Amy Siskind ???? (@Amy_Siskind) January 7, 2021