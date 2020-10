Donald Trump ist zurück im Weißen Haus

06.10.2020 06:54 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist aus dem Krankenhaus entlassen worden - und meldete sich direkt per Videobotschaft aus dem Weißen Haus bei seinen Anhängern.

US-Präsident Donald Trump (74) hat den Amerikanern erklärt, sie sollten „keine Angst“ vor dem Coronavirus haben. Kurz zuvor war er nach drei Tagen Behandlung aus dem Walter-Reed-Militärkrankenhaus ins Weiße Haus zurückgekehrt. Er war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einer auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft sagte er: „Ich habe so viel über das Coronavirus gelernt“ und eines sei sicher, die Menschen sollten nicht zulassen, dass das Virus ihr Leben dominiere, so der Präsident. Die Leute sollten rausgehen und vorsichtig sein, riet er. Erneut stellte er zudem klar, dass er sich besser fühle, sogar „besser als vor 20 Jahren“. Er fügte hinzu: „Und vielleicht bin ich immun, ich weiß nicht.“

In dem Video sagt Trump über das Coronavirus: „Habt keine Angst davor. Ihr werdet es besiegen. Wir haben die beste medizinische Ausstattung, wir haben die besten Medikamente – alle wurden kürzlich entwickelt.“ Mehr als 210.000 Menschen in den USA sind US-Medienberichten zufolge bisher an Covid-19 gestorben, mehr als 7,4 Millionen wurden positiv auf das Virus getestet.

Trumps Botschaft stößt bereits auf heftige Kritik. „Captain America“-Star Chris Evans (39) beispielsweise nannte Trump „rücksichtslos“, nachdem er den Menschen geraten hatte, keine Angst vor dem Coronavirus zu haben. Auf Twitter schrieb der Schauspieler: „Habt keine Angst vor Covid?! Sie waren rund um die Uhr unter Aufsicht der besten Ärzte, die die besten Medikamente verwendeten. Glauben Sie wirklich, dass jeder Zugang dazu hat?!“ Weiter erklärte Evans: „Leider bin ich mir sicher, dass Sie sich dieser Ungleichheit bewusst sind, es ist Ihnen einfach egal. Das ist in schockierendem Maße rücksichtslos, selbst für Sie.“

Don’t be afraid of Covid?!

You’ve been under round-the-clock care by the best doctors using the best drugs. Do you really think everyone has access to that?!

Sadly, I’m sure you’re aware of that disparity, you just don’t care

This is reckless to a shocking degree, even for you https://t.co/H8CGlD9DcZ

— Chris Evans (@ChrisEvans) October 5, 2020