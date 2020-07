Donald Trump: Twitter löscht Video mit Song von Linkin Park

Sonntag, 19. Juli 2020 17:45 Uhr

Für ein Video für seine Wahlkampagne hatte US-Präsident Donald Trump einen Song von Linkin Park verwendet. Nachdem die Band eine Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung einreichte, entfernte Twitter das Video.

US-Präsident Donald Trump (74) ist erneut von Twitter in die Schranken gewiesen worden. Dieses Mal geht es allerdings nicht um zweifelhafte Aussagen des Präsidenten, sondern um ein Video, das Trumps Wahlkampfteam unerlaubt mit einer Cover-Version des Linkin-Park-Songs „In the End“ unterlegt hatte und das der US-Präsident geteilt hatte. Nachdem die Band das Video wegen einer Urheberrechtsverletzung gemeldet hatte, entfernte Twitter es wieder.

Das Video war zunächst von Dan Scavino (44), dem Social-Media-Direktor des Weißen Hauses veröffentlicht worden. In dem Tweet prangt nur noch der Hinweis: „Diese Medien wurden aufgrund einer Meldung des Urheberrechtsinhabers deaktiviert.“ Trump teilte das Video noch am gleichen Tag – mittlerweile hat der US-Präsident den Tweet aber wieder entfernt.

Dass die Band nicht hinter dem amtierenden Präsidenten steht, ist kein Geheimnis. Linkin Park schrieb am Samstag (18. Juli) in einem Statement auf Twitter: „Linkin Park hat Trump nicht unterstützt und tut es nicht, außerdem wurde seiner Organisation nicht die Erlaubnis erteilt, unsere Musik zu verwenden.“

Vor seinem Tod im Jahr 2017 hatte Frontman Chester Bennington (1976-2017) bereits klar seine Meinung zu Donald Trump geäußert: „Trump ist eine größere Bedrohung für die USA als Terrorismus“, twitterte Bennington damals.

Linkin Park did not and does not endorse Trump, nor authorize his organization to use any of our music. A cease and desist has been issued.

Auch einer der Sänger der Cover-Version von „In the End“, die Trump für das Video verwendete, machte seinem Ärger Luft. Der Rapper Jung Youth schrieb am Samstag (18. Juli): „Heute früh fand ich heraus, dass Trump illegalerweise einen Cover-Song für eines seiner Propaganda-Videos verwendet, an dem ich beteiligt war. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gegen Bigotterie und Rassismus bin.“

Earlier today I found out that trump illegally used a cover song that I am part of in a propaganda video which he tweeted…anyone who knows me knows I stand firmly against bigotry and racism. Much love to everyone in the twitter community who helped get the video taken down fr!!

— JUNG YOUTH (@JUNGYOUTHmusic) July 19, 2020