Donald Trump vergleicht Grippe mit Covid-19 – und wird zensiert

Wieder einmal hat Donald Trump "potenziell schädliche Informationen zu Covid-19" verbreitet, befindet Twitter. Facebook hat den Post gleich ganz gelöscht.

Zum wiederholten Male ist eine Behauptung von US-Präsident Donald Trump (74, „Great Again“) als gefährlich eingestuft worden, dass sie hinter einem Warnhinweis versteckt oder gar komplett gelöscht wurde. Wie von vielen seiner Kritiker befürchtet, nutzte Trump seine vermeintlich mild verlaufene Covid-19-Erkrankung dafür, die Gefahr des Virus zu relativieren.

Auf Twitter ist der betreffende Post weiterhin zu finden. Allerdings hinter der Anmerkung: „Dieser Tweet hat die Twitter-Regeln über die Verbreitung irreführender und potenziell schädlicher Informationen zu Covid-19 verletzt. Jedoch hat Twitter entschieden, dass es im Interesse der Öffentlichkeit liegen könnte, dass dieser Tweet aufrufbar bleibt.“

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020