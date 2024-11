Nach Sneakers und Bibeln Donald Trump verkauft jetzt auch Gitarren

Donald Trump steigt ins Gitarren-Geschäft ein. (dr/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 12:03 Uhr

Nach Bibeln, Sneakers und Luxus-Uhren vermarktet Donald Trump jetzt auch Gitarren. Die limitierte "45"-Kollektion umfasst akustische und elektrische Modelle - mit patriotischen Motiven und teilweise sogar mit seiner Unterschrift.

Der frühere und künftige US-Präsident Donald Trump (78) setzt seinen Merchandising-Kurs konsequent fort: Nach Bibeln, Sneakers und Luxus-Uhren bringt er nun eine limitierte Gitarren-Kollektion auf den Markt. Das kündigte Trump am Mittwoch laut übereinstimmenden Medienberichten selbst auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social an. Eine entsprechende Webseite ist bereits online gegangen.

Video News

Die "Limited Edition '45' Guitar" wird sowohl als akustische als auch als elektrische Variante angeboten. Beide Modelle sind mit amerikanischen Flaggen sowie Adlern verziert und sind in unterschiedlichen Ausführungen und Farben erhältlich. Auf dem Gitarrenhals ist in Perlmutt der Trump-Slogan "Make America Great Again" eingelegt. Die Zahl "45" auf der Kopfplatte erinnert an Trumps Zeit als 45. Präsident der USA.

Von beiden Gitarren-Varianten sollen jeweils nur 1.300 Stück produziert werden. Die akustische Version kostet 1.250 Dollar, die elektrische 1.500 Dollar. Besonders tief in die Tasche greifen müssen Trump-Fans, die eine von ihm persönlich signierte "Signature Edition" erwerben möchten – diese kostet stolze 10.000 Dollar.

Teil einer umfangreichen Merchandising-Strategie

Die Gitarren reihen sich ein in Trumps umfangreiches Merchandising-Portfolio. Erst im März hatte er eine 60-Dollar-Bibel vermarktet, inspiriert vom patriotischen Song "God Bless the USA". Auch Sneakers für 400 Dollar und Uhren für bis zu 100.000 Dollar gehören zu seinem Sortiment.

Noch unklar ist laut den US-Medienberichten, wie die finanzielle Beziehung zwischen Trump und den Gitarren-Verkäufen genau aussieht. Anders als bei anderen Trump-Produkten enthält die Website gettrumpguitars.com keine Angaben zu den dahinterstehenden Lizenzvereinbarungen.

Für Trump-Fans, die bis Weihnachten beschenkt werden möchten, verspricht die Website eine rechtzeitige Lieferung aller "American Eagle"-Gitarren. Die Auslieferung der "Presidential Series" kann hingegen bis zu sechs Monate dauern.