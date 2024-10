Auf Wahlkampfveranstaltung Donald Trump verkündet: Tochter Tiffany Trump erwartet das erste Baby

Tiffany Trump und Michael Boulos werden Eltern. (ili/spot)

SpotOn News | 11.10.2024, 07:11 Uhr

Tiffany Trump und ihr Ehemann Michael Boulos werden Eltern. Das gab Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung bekannt. Tiffany ist seine jüngste Tochter.

Tiffany Trump (30) und ihr Ehemann Michael Boulos (27) bekommen ein Baby. Das gaben sie aber nicht etwa persönlich bekannt. Stattdessen plauderte ihr Vater, US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump (78), das süße Geheimnis auf einer Wahlkampfveranstaltung aus.

Wie das "People"-Magazin berichtet, teilte der ehemalige US-Präsident am Donnerstag im Detroit Economic Club mit, dass seine jüngste Tochter, die er mit seiner Ex-Frau (1993-1999) Marla Maples (60) teilt, ein Kind mit ihrem Ehemann erwartet. Während seiner Rede auf der Veranstaltung erkannte Trump mehrere Personen im Publikum, darunter den Schwiegervater seiner Tochter, Dr. Massad Boulos, und sagte: "Er ist zufälligerweise der Vater von Tiffanys Ehemann Michael, der ein ganz außergewöhnlicher junger Mann ist. Und sie ist eine außergewöhnliche junge Frau. Und sie wird ein Baby bekommen. Das ist also schön", so Trump.

Tiffany hat sich noch nicht öffentlich zur Schwangerschaft geäußert, aber ein Sprecher bestätigte die Nachricht dem Magazin.

Tiffany Trump und Michael Boulos lernten sich 2018 kennen

Tiffany und Boulos, der Sohn einer wohlhabenden libanesischen Familie mit Unternehmen in Nigeria, heirateten im November 2022 in Palm Beach, Florida, im Mar-a-Lago Club der Familie Trump.

Das Paar lernte sich 2018 in Lindsay Lohans (38) Club in Mykonos, Griechenland, kennen. Sie verlobten sich im Januar 2021, am Ende der Amtszeit ihres Vaters als Präsident und teilten die Nachricht in den sozialen Medien am Tag vor seinem Ausscheiden aus dem Amt.

"Es war mir eine Ehre, viele Meilensteine und historische Anlässe zu feiern und mit meiner Familie hier im Weißen Haus Erinnerungen zu schaffen, aber nichts war so besonders wie meine Verlobung mit meinem wunderbaren Michael. Ich fühle mich gesegnet und freue mich auf das nächste Kapitel", schrieb Tiffany auf Instagram. Sie fügte ein Foto von sich und Boulos hinzu, auf dem sie gemeinsam auf dem Gelände des Weißen Hauses lächeln. Einer Quelle zufolge machte Boulos den Antrag im Rosengarten des Amts- und Regierungssitzes des US-Präsidenten mit einem Diamantring im Wert von 1,2 Millionen Dollar.

Tiffany verbrachte ihre Kindheit in Calabasas, Kalifornien, mit ihrer Mutter. Maples erklärte dem US-Magazin 2016: "Es war meine Entscheidung, sie außerhalb des Rampenlichts aufzuziehen." Eine der Trump-Familie nahestehende Quelle sagte zuvor: "Tiffany hat nicht so viel von der Familiendynamik mitbekommen wie Ivanka, Eric und Donnie Jr. Sie spricht nicht wirklich viel über ihren Vater. Sie war immer etwas unabhängig von der ganzen Familie".

Donald "Donnie" Jr. (46), Ivanka (42) und Eric (40) und stammen aus Trumps Ehe )1977-1990) mit Ivana Trump (1949-2022). Mit seiner heutigen Ehefrau (seit 2005), Melania Trump (54), teilt Donald Trump zudem Sohn Barron Trump (18).