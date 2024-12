In Notre Dame trafen sie sich Donald Trump wirbt mit Foto von Jill Biden für sein Parfüm

Bei der Eröffnungsfeier für die wiederaufgebaute Pariser Kirche Notre Dame am 7. Dezember tauschten sich Jill Biden und Donald Trump aus. Das nutzt er jetzt für Werbung. (ae/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 15:24 Uhr

Bei der Wiedereröffnung von Notre Dame in Paris plauderten Jill Biden und Donald Trump angeregt miteinander. Ein Foto, das dabei entstand und auf dem die First Lady ihn besonders herzlich ansieht, verwendet der künftige US-Präsident nun für die Werbung eines Parfüms, das er herausgebracht hat.

Der designierte US-Präsident Donald Trump (78) hat in Erinnerung an seinen Wahlsieg eine neue Parfümlinie für Männer und Frauen auf den Markt gebracht – und sich für den Verkauf offenbar ein ahnungsloses Model gesucht. So wirbt er ausgerechnet mit der Ehefrau seines politischen Gegners, dem amtierenden Präsidenten Joe Biden (82). Jill Biden (73) hatte Trump am Samstag bei der Wiedereröffnung von Notre Dame getroffen. Ein Bild davon nutzt er nun für Eigenwerbung.

Video News

Er nutzt Jill Bidens Lächeln für seine Zwecke

In Paris entstanden etliche Fotos der beiden, da sie in der berühmten Kathedrale in einer Reihe saßen. Bevor Frankreichs First Lady Brigitte Macron (71) zwischen ihnen Platz nahm, wurden sie im Gespräch fotografiert. Für seine Online-Werbung nutzte Donald Trump einen Schnappschuss, auf dem ihn die US-First Lady scheinbar anlächelt, während er spricht. Der Slogan für das Produkt greift das Bild auf: "Ein Duft, dem Ihre Feinde nicht widerstehen können."

Bereits im Gespräch mit der "New York Post" am Sonntag hatte Trump von der Begegnung geschwärmt. "Sehr nett. Sie hätte nicht netter sein können. Sie war sehr nett und wir hatten ein sehr nettes Gespräch."

Düfte schon ausverkauft?

Auf seiner Parfüm-Homepage ist der Duft mit dem Namen "Fight, Fight, Fight" ab rund 200 Dollar erhältlich. Er richte sich an "Patrioten, die niemals aufgeben, wie Präsident Trump". Weiter heißt es in der Beschreibung: "Dieser Duft ist Ihr Schlachtruf in einer Flasche." Zwei der Düfte aus der Reihe sind laut der Internetseite bereits ausverkauft. Auf den Flaschen prangen Trumps Gesicht und seine erhobene Faust , die an den Mordanschlag auf ihn am 13. Juli bei einer Kundgebung in Butler, Pennsylvania, erinnern. Während ein hinter ihm stehender Feuerwehrmann getötet wurde, erlitt Trump nur eine Verletzung am rechten Ohr.

Die Düfte sind übrigens nicht das erste Produkt, das Trump in diesem Jahr an den Mann oder die Frau bringen will. Während seines Wahlkampfes verkaufte er laut "Fox News" auch Bibeln mit der Aufschrift "God Bless the USA" und eine Reihe von 400-Dollar-Turnschuhen.