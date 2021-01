Donald Trumps Kinder bemühen sich um Schadensbegrenzung

07.01.2021 17:42 Uhr

Nach der Erstürmung des US-Kapitols durch Trump-Anhänger versuchen die Trump-Kinder den Image-Schaden für Partei und Familie zu begrenzen. Donald Trump selbst kann nicht mehr twittern - sein Account wurde erstmals gesperrt.

Während Trump-Anhänger, angestachelt durch den noch amtierenden US-Präsidenten, das Kapitol gestürmt haben, haben Trumps Kinder versucht, den Schaden zu begrenzen. Ivanka Trump (39), Beraterin ihres Vaters, hatte auf Twitter geschrieben: „Amerikanische Patrioten, die Verletzung der Sicherheit oder Missachtung unserer Strafverfolgungsbehörden ist nicht akzeptabel. Die Gewalt muss sofort aufhören. Bitte seid friedlich.“

Der Tweet ist mittlerweile gelöscht – wohl, weil sie die gewaltbereiten Randalierer damit zu „Patrioten“ adelte. Auf die Nachfrage, ob sie diese Leute als Patrioten bezeichnen würde, schrieb sie anschließend: „Nein. Friedlicher Protest ist patriotisch. Gewalt ist inakzeptabel und muss aufs Schärfste verurteilt werden.“

Etwa zur selben Zeit schrieb ihr Bruder Eric Trump (37), Vizepräsident der Trump Organization, ebenfalls auf Twitter: „Wir sind die Law & Order Partei (Recht und Ordnung) – wer diese rote Linie überschreitet, wird mit der ganzen Härte des Gesetzes verfolgt werden.“ Zuvor hatte er allerdings selbst „zum Kampf“ aufgerufen. In einem TV-Interview sagte er etwa, dass die Karriere jedes Senators oder Kongress-Politikers, der am Mittwoch nicht kämpfe, vorbei sein würde.

We are the party of Law & Order – prosecute anyone who crosses that line to the fullest extent of the law.

Donald Trump Jr. (43) hatte an der Kundgebung vor der Belagerung des Kapitols teilgenommen und warnte: „Sie haben heute eine Gelegenheit. Sie können ein Held sein oder Sie können eine Null sein. Sie haben die Wahl. Aber wir sehen alle zu. Die ganze Welt schaut zu, Leute. Wähle mit Bedacht.“ Etwa zeitgleich mit seinen Geschwistern versuchte auch er im Nachhinein, den Schaden zu begrenzen und twitterte: „Das ist falsch und so sind wir nicht. […] Wir haben ein Land zu retten und das hilft nicht.“

This is wrong and not who we are. Be peaceful and use your 1st Amendment rights, but don’t start acting like the other side. We have a country to save and this doesn’t help anyone. https://t.co/3oUAPxuwi9

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 6, 2021