21.12.2020 13:22 Uhr

Donald und Melania Trump: Das letzte offizielle Foto wirft Fragen auf

Zum letzten Mal haben Donald und Melania Trump für ein offizielles Weihnachtsportrait im Weißen Haus posiert. So lautet wenigstens die offizielle Version der Geschichte. Doch haben sie das wirklich?

Auf Twitter kursieren wilde Gerüchte rund um das finale Portrait von der First Lady und dem scheidenden Mr. President.

Dabei hatte alles ganz besinnlich und vermeintlich harmlos angefangen: Am Freitag (18.12.2020) twitterte die Ehefrau des US-Präsidenten: „Frohe Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump.“ Passend zum festlichen Tweet gab es noch das letzte offizielle Weihnachtsfoto der beiden.

Donald und Melania Trump im Partnerlook

Es zeigt Donald (74) und Melania Trump (50) im Partnerlook im Weißen Haus vor einer prunkvoll weihnachtlich geschmückten Treppe. Beide tragen aufeinander abgestimmte Smokings mit weißen Hemden – und lächeln uramerikanisch strahlend-weiß gemeinsam in die Kamera. Oder etwa doch nicht?

Sofort nachdem das Foto auf Twitter gepostet wurde, häuften sich deutliche Zweifel an der Echtheit des Photos. Und Beweise waren auch schnell gefunden: Photoshop, ick hör dir trapsen…

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE — Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2020

Photoshop-Portrait: Das sind die Beweise

„Sie lügen sogar AUF EINER WEIHNACHTSKARTE“, schreibt eine Nutzerin. Sie will auch die Quelle des Übels ausgemacht haben und verweist auf ein Bild von einem Staatsbesuch in Großbritannien. „Hier ist das Bild, aus dem sie Donnie gephotoshopt haben“, schreibt sie. Das angebliche Originalfoto wurde im vergangenen Juni bei einem Abendessen aufgenommen, das für Prinz Charles und Camilla veranstaltet wurde.

Woher stammt Melanias Kopf?

Ein anderer Investigativ-User sieht in der Tatsache, dass Donald Trump auf dem Weihnachtsfoto nicht in die Kamera schaut, den Beweis für eine Fälschung. Ein anderer behauptet dass Melanias Kopf auf dem Portrait ungewöhnlich harte Konturen hätte. Ebenso beim Göttergatten! Ein deutliches Indiz dafür, dass die First Lady auf einem anderen Foto geköpft wurde und dieses Haupt dann ins Weihnachtsfoto eingefügt wurde.

Galerie

Das Weiße Haus schweigt

Einen tatsächlichen Beleg dafür, dass das Porträt manipuliert wurde, gibt es nicht. Was wir aber definitiv wissen: Die First Lady hat es nicht so mit Weihnachten – und dem ganzen Gedöns drumherum „Ich arbeite mir für das Weihnachtszeug den Arsch ab. Wen interessieren das verdammte Weihnachtszeug und die Dekoration?“, ärgerte sich Melania vor etwa zwei Jahren.

Damals hatte ihre enge Vertraute Stephanie Winston Wolkoff geheime Tonaufzeichnungen gemacht. „Ich muss es aber machen, oder?“, lautete 2018 das entnervte Fazit der First Lady. Dekoriert hat sie in diesem Jahr wieder wie eine Wahnsinnige, aber vielleicht hat es einfach nicht mehr fürs finale verlogene Portrait gereicht?

Donald glaubt noch nicht an seinen endgültigen Auszug

Was wir nämlich auch mit Sicherheit wissen: Am 20. Januar werden der Noch-US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania offiziell das Weiße Haus in Washington D.C. verlassen. Um Platz für ihre Nachfolger Joe und Jill Biden zu machen. Und mal ganz ehrlich: Es wäre doch wirklich schade, wenn die Trumps ihr letztes Weihnachtsfotos aus dem Weißen Haus am Rechner zusammengebastelt hätten.

Wer lässt sich bitte die Chance nehmen, das letzte Mal auf der festlich geschmückten Treppe der Nation ein frohes Fest zu wünschen? Als Mr. President! Denn außer Donald selbst glaubt hoffentlich niemand daran, dass er diese Chance noch ein weiteres Mal im Leben bekommt. (SKy)