Donald und Melania Trump: Letztes Weihnachtsfoto aus dem Weißen Haus

Donald und Melania Trump werden in diesem Jahr ihr letztes Weihnachtsfest im Weißen Haus verbringen. Nun teilte das Paar sein letztes offizielles Weihnachtsfoto als Präsident und First Lady.

Am 20. Januar werden der Noch-US-Präsident Donald Trump (74, „Great Again!: Wie ich Amerika retten werde“) und First Lady Melania Trump (50) offiziell das Weiße Haus in Washington D.C. verlassen. Melania teilte nun auf Twitter das letzte offizielle Weihnachtsfoto des Paares als Präsident und First Lady.

Das Foto zeigt Donald und Melania Trump im Partnerlook im Weißen Haus vor einer prunkvoll weihnachtlich geschmückten Treppe. Beide tragen dabei schwarze Anzüge kombiniert mit weißen Hemden. Dazu schreibt die First Lady auf Twitter: „Frohe Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump.“

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @realDonaldTrump & @FLOTUS are seen December 10, in their official 2020 Christmas portrait,on the Grand staircase of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/PA63RYGSKE

— Melania Trump (@FLOTUS) December 18, 2020