Donald und Melania Trump positiv auf Coronavirus getestet

02.10.2020 07:29 Uhr

Donald Trump und seine Frau Melania sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Präsident via Twitter mit.

Donald Trump (74) und seine Frau Melania (50) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auf Twitter schrieb der US-Präsident: „Heute sind die First Lady und ich positiv auf Covid-19 getestet worden. Wir werden sofort mit dem Quarantäne- und Erholungsprozess beginnen. Wir werden das zusammen durchstehen!“

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020