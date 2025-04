Musik Dove Cameron musste zu Beginn ihrer Musikkarriere ‚Stimme verringern‘ Dove Cameron hatte das Gefühl, dass sie in den frühen Tagen ihrer Musikkarriere „ihre Stimme verringern“ musste. Die 29-Jährige wurde erstmals in den späten 2010er-Jahren auf dem Dinsey Channel berühmt und hatte das Gefühl, dass sie, als sie nach ihrem Erfolg in der Sitcom ‚Liv and Maddie‘ in den Pop einstieg, ihren natürlichen Sound so […]