Dove Cameron und Thomas Doherty: Nach vier Jahren ist Schluss

12.12.2020 11:56 Uhr

Schauspielerin Dove Cameron hat die Trennung von ihrem Partner und Kollegen Thomas Doherty öffentlich gemacht. Das Paar beendete seine Beziehung nach vier gemeinsamen Jahren.

US-Schauspielerin Dove Cameron (24, „Descendants – Die Nachkommen“) hat die Trennung von Kollege Thomas Doherty (25, „Legacies“) bekannt gegeben. „Im Oktober haben Thomas und ich entschieden, getrennte Wege zu gehen“, schrieb Cameron in einer Instagram-Story und auf Twitter. Die Entscheidung sei den beiden sehr schwer gefallen, sie verbinde weiterhin eine tiefe Liebe und sie hätten entschieden, Freunde zu bleiben. Die Nachricht an ihre Fans verfasste die Schauspielerin, nachdem einige Gerüchte um den Beziehungsstatus des Paares laut geworden waren.

Cameron und der schottische Schauspieler Doherty lernten sich 2016 am Set vom Disney-Channel-Film „Descendants 2“ (2017) kennen, der Fortsetzung zu „Descendants – Die Nachkommen“. Doherty übernahm die Rolle des Harry Hook, des Sohns von Captain Hook. Cameron übernahm in beiden Filmen die Hauptrolle Mal, die Tochter von Maleficent. Zuvor wurde sie durch die Disney-Channel-Serie „Liv und Maddie“ bekannt.

hi all. In October, @thomasadoherty and I decided to part ways. The decision was incredibly difficult, but we still have love for each other, and will remain friends. Thank you for allowing us our privacy in this time.

— Dove Cameron (@DoveCameron) December 12, 2020