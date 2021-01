06.01.2021 08:32 Uhr

Dr. Dre: Intensivstation wegen Gehirn-Aneurysma

Dr. Dre liegt wegen eines Aneurysmas im Gehirn auf der Intensivstation. Mittlerweile konnte er sich bereits via Instagram zu Wort melden und gibt teilweise Entwarnung.

Große Sorgen um Hip-Hop-Legende Dr. Dre (55, „The Next Episode“): Wie die US-Seite „TMZ“ berichtet, erlitt der Musiker ein Gehirn-Aneurysma.

Nur wenig später meldete er sich selbst via Instagram zu Wort und bestätigte, dass er sich im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles befinde. „Mir geht es gut und das medizinische Team kümmert sich wunderbar um mich“, so Dr. Dre. Er werde bald das Krankenhaus wieder verlassen können.

Ärztliche Tests

„TMZ“ meldete zunächst, dass Dr. Dre mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht wurde und auf der Intensivstation liege. Den Informationen zufolge sei er immer bei Bewusstsein und stabil gewesen. Die Ärzte würden derzeit mithilfe einiger Test herausfinden wollen, was das Aneurysma verursacht hat.

Der US-amerikanische Rapper (bürgerlich André Romelle Young) gilt als bedeutender Hip-Hop-Produzent und als Begründer des G-Funk. Der „Rolling Stone“ listete Dr. Dre auf Rang 56 der 100 größten Musiker aller Zeiten.

(dr/spot/KT)