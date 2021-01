07.01.2021 15:40 Uhr

Dr. Dre lag in der Klinik: Diebe wollten bei ihm einbrechen

Hip-Hop-Mogul Dr. Dre wurde kürzlich wegen eines Gehirn-Aneurysmas ins Krankenhaus eingeliefert. Diebe wollten offenbar seine Abwesenheit nutzen und sollen versucht haben, in sein Haus in Los Angeles einzubrechen.

Einen Tag, nachdem er wegen eines Gehirn-Aneurysmas ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war das Haus des Musikmoguls Dr. Dre (55, „2001“) in Los Angeles offenbar das Ziel von Dieben. ABC7 und NBC News berichten unter Berufung auf das Los Angeles Police Department (LAPD), dass am Dienstag (5. Januar) vier Verdächtige nach einem versuchten Einbruch in Brentwood festgenommen wurden. Übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Ziel der Diebe um das Anwesen des Musikers gehandelt haben.

Das ist passiert

Am Dienstagabend gegen 22 Uhr gingen LAPD-Beamte dem Hinweis über einen versuchten Einbruch nach, bei dem Verdächtige in Brentwood gesehen wurden, wie sie „über einen Hügel kamen“ und versuchten, in ein Anwesen einzudringen. Die von Security-Männern gerufenen Polizisten stoppten die Männer nach einer kurzen Verfolgungsjagd im Auto und fanden in dem Wagen mehrere Einbruchwerkzeuge. Aus dem Haus konnten die Diebe keine Gegenstände entwenden. Dr. Dre hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert, nach dem Bericht über seinen Krankenhausaufenthalt gab er allerdings ein Update über seinen Gesundheitszustand.

Instagram-Botschaft an seine Fans

Wie die US-Seite „TMZ“ berichtete, erlitt der Musiker ein Gehirn-Aneurysma und wurde am Montag (4. Januar) ins Krankenhaus gebracht. Nur wenig später meldete er sich selbst via Instagram zu Wort und bestätigte, dass er sich im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles befinde. „Mir geht es gut und das medizinische Team kümmert sich wunderbar um mich“, so Dr. Dre. Er werde bald das Krankenhaus wieder verlassen und nach Hause können.

(jom/spot)